Split Fiction: „Wir werden sehen“ – Macher äußert sich zum geplanten Kinofilm

Anfang März veröffentlichten die Hazelight Studios, die mit „It Takes Two“ zuletzt das Spiel des Jahres 2021 ablieferten, mit „Split Fiction“ ihr neuestes Werk. Dabei gelang es den Koop-Spezialisten ein weiteres Mal, ein überaus erfolgreiches Spiel hervorzubringen, das nicht nur hervorragende Test-Wertungen einheimste, sondern auch mit beeindruckenden Verkaufszahlen punkten konnte.

Aufgrund des Erfolges ist auch die Filmbranche auf „Split Fiction“ aufmerksam geworden und soll Berichten zufolge bereits eine Adaption für das Kino planen. Dafür befinden sich angeblich mehrere Top-Studios aus Hollywood in einem Streit um die Rechte. Doch jetzt äußerte sich Hazelight-Oberhaupt Josef Fares zu den Spekulationen und verpasste den Hoffnungen der Fans, die sich eine Filmumsetzung wünschen, einen Dämpfer.

Josef Fares glaubt es erst, wenn er es sieht

Demnach scheint der „Split Fiction“-Film noch lange nicht in trockenen Tüchern zu sein. Auf der Game Developers Conference in San Francisco verriet Fares im Gespräch mit Variety: „Wissen Sie, was ich sage? Ich glaube es, wenn ich es sehe. Manchmal wird viel geredet, aber nichts passiert. Mal sehen.“ Dennoch hätte der kreative Kopf durchaus Interesse an einer Adaption und wäre sogar damit einverstanden, Veränderungen im Vergleich zur Vorlage zu akzeptieren.

„Wir müssen verstehen, dass Spiele ein interaktives Medium sind und Filme passiv. Daher muss man viele Änderungen vornehmen“, so Fares. „Ich denke, man muss die Geschichte ändern, denn in unseren Spielen konzentrieren wir uns natürlich sehr auf Interaktivität, die Mechaniken und alles andere, aber in Filmen liegt der Fokus anders.“

Der „Split Fiction“-Schöpfer weiter: „Die Autoren, die anfangen werden – ich meine, natürlich werden wir die Drehbücher lesen und alles – werden ziemlich viel ändern müssen, aber dennoch die Idee, die Charaktere, die Welt des Springens zwischen Science-Fiction und Fantasy beibehalten. Ich denke, es könnte ein wirklich cooler Film werden, wenn man ihn richtig schreibt, tatsächlich.“

Auch It Takes Two soll verfilmt werden

Neben „Split Fiction“ soll auch Hazelights „It Takes Two“ verfilmt werden, doch in diesem Fall ist das Projekt bereits Anfang 2022 offiziell bestätigt. Für die Produktion zeichnen sind die Amazon Studios, Seven Bucks Productions und Story Kitchen verantwortlich. Konkrete Details sind allerdings noch nicht bekannt, doch Berichten zufolge könnte Dwayne „The Rock“ Johnson in einer Doppelrolle als Produzent und Darsteller agieren.

Währenddessen ist „Split Fiction“ seit dem 6. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Das Koop-Abenteuer erzählt die Geschichte von Mio und Zoe. Die beiden Schriftstellerinnen sind auf der Suche nach einem lukrativen Buchvertrag und landen in einem zwielichtigen Verlagshaus. Die Folge: Ein Unfall zerrt die beiden Autorinnen in eine Simulation ihrer eigenen Geschichte, sodass sie durch ihre selbst erschaffenen Sci-Fi- und Fantasy-Welten reisen müssen.

