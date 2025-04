Stardew Valley: Urheberrechtsverletzung? „Baldur’s Gate 3“-Mod sorgt für Kontroverse

Vor wenigen Wochen sorgte eine "Baldur's Gate 3"-Mod für "Stardew Valley" für Aufsehen. Leider auch beim Rechteinhaber Wizards of the Coast, der gleich eine Urheberrechtsverletzung witterte.

Das beliebte Farmspiel „Stardew Valley“ wird von seinen Fans regelmäßig mit den unterschiedlichsten Mods versorgt. So auch von einem Team, das mit seinem Projekt gleich zwei heißgeliebte Spiele miteinander vereint: In „Baldur’s Village“ trifft „Stardew Valley“ auf das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ von Larian.

Die Mod kam nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei dem Larian-Chef und Gründer Swen Vincke gut an. Weniger begeistert war der Lizenzinhaber von „Dungeon’s & Dragons“, auf dem „Baldur’s Gate 3“ basiert. Wizards of the Coast ließ die Mod vom Netz nehmen, sagt nun jedoch, dass dies nur ein Fehler war.

WotC handelt, das Internet ist nicht begeistert

Die Mod „Baldur’s Village“ kann eigentlich kostenlos über die Webseite NexusMods heruntergeladen werden. Nutzer, die das Angebot in Anspruch nehmen wollten, erlebten am 29. März jedoch eine böse Überraschung. Denn auf der Webseite war plötzlich ein Vermerk, dass die Mod „unter Moderationsprüfung“ stehe.

„Dies ist ein unglaublich kreatives Crossover zu Stardew Valley, das die Community liebt“, meinte ein Vertreter von NexusMods zu den Kollegen von PC Gamer. Die Unterstützung von Swen Vincke sei „nichts Geringeres als das, was wir vom Larian-CEO erwartet hätten, der eine so erfrischende und visionäre Führungspersönlichkeit ist.“

Das letzte Wort habe jedoch der Lizenzinhaber von „Dungeon’s & Dragons“ sowie „Baldur’s Gate“, Wizards of the Coast, so NexusMods weiter. „Hoffentlich ist dies ein Versehen von WotC, die oft externe Agenturen einsetzen, um urbeberrechtliche Inhalte aufzuspüren, und sie werden ihre Entscheidung zurücknehmen. Wir drücken die Daumen für Baldur’s Village.“

Kontroverse mit Happy End

Die DMCA-Entscheidung von Wizards of the Coast sorgte für einige Diskussionen und Enttäuschung in der Community. Auch Swen Vincke meldete sich zu der Angelegenheit zu Wort.

„Kostenlose hochwertige Fan-Mods, die eure Charaktere in anderen Spielgenres hervorheben, sind ein Beweis dafür, dass eure Arbeit Anklang findet, und eine einzigartige Form der Mundpropaganda“, so der Larian-Chef. „Imho sollten sie nicht wie kommerzielle Unternehmungen behandelt werden, die euer Eigentum verletzen. Der Schutz des geistigen Eigentums kann schwierig sein, aber ich hoffe, dass die Sache geklärt wird. Es gibt gute Möglichkeiten, damit umzugehen.“

Scheinbar hatte auch WotC ein Einsehen. In einer Mitteilung an PC Gamer räumte das Unternehmen ein „Versehen“ ein. „Die DMCA-Abmahnung für Baldur’s Village wurde irrtümlich ausgestellt – das tut uns leid. Wir sind gerade dabei, das zu korrigieren, damit die Fans und die Stardew-Community weiterhin diese großartige Mod genießen können!“

