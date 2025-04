Switch 2: Dev-Kits ohne 4K-Ausgabe und Pro-Controller mit gewünschter Neuerung?

Am morgigen Mittwoch bereitet Nintendo der Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und wird die Switch 2 in einer neuen Ausgabe des Nintendo Direct-Formats ausführlich vorstellen.

Im Vorfeld der Präsentation erreichten uns weitere Gerüchte zu Nintendos neuem System. Zum einen geht es um den Pro-Controller, den Nintendo offenbar auch für die Switch 2 anbietet. Dies geht aus einer Zulassung der Federal Communications Commission (kurz: FCC) hervor. Die Zulassung beschreibt ein Gerät mit Bluetooth- und NFC-Funktionalität.

Merkmale, die dem Pro-Controller der originalen Switch entsprechen. Ein neues Detail, das in der Zulassung zu finden ist, ist ein Kopfhörer- beziehungsweise Headset-Anschluss, den Nintendo der überarbeiteten Version des Pro-Controllers spendieren könnte. Eine Neuerung, für die sich die Community in den letzten Jahren immer wieder einsetzte.

Dev-Kits ohne 4K-Anschluss sorgen für Verwirrung

Der am Pro-Controller angebrachte Anschluss für Kopfhörer und Headsets könnte darauf hindeuten, dass Nintendo im Bereich des Voice-Chats nachbessert und es Spielern auf der Switch 2 endlich ermöglicht, auf unkomplizierte Art und Weise mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Ein Patent, das Nintendo im November einreichte, deutete bereits an, dass der Voice-Chat auf der Switch 2 verbessert wird.

Das zweite Gerücht, das uns kurz vor der offiziellen Präsentation erreichte, dreht sich um die Entwickler-Kits der Switch 2. Wie der Insider Tom Henderson berichtet, verfügt ein Teil der Dev-Kits offenbar über keinen 4K-Ausgang. Dies möchte Henderson von mehreren Entwicklern erfahren haben.

Damit die Spieler keine voreiligen Schlüsse ziehen, wies Henderson gleichzeitig darauf hin, dass dies jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Switch 2 an sich über keinen 4K-Ausgang verfügt. Denkbar wäre zudem, dass Nintendo genau wie bei der originalen Switch unterschiedliche Dev-Kits anbietet, von denen ein Teil ohne 4K-Ausgang ausgeliefert wird.

So oder so scheint das Upscaling auf der Switch 2 aber eine wichtige Rolle zu spielen. Erst im letzten Monat erreichte uns ein aktualisiertes Nintendo-Patent. In dem Patent beschrieb Nintendo eine KI-Upscaling-Technik, die Spiele im Handheld-Modus in 540p rendert und anschließend auf 1080p hochskaliert.

Durch die eingesparten Ressourcen könnten die Spiele im Handheld-Modus von einer besseren Framerate profitieren.

Wie lang wird die Präsentation der Switch 2?

Die Präsentation der Switch 2 startet am morgigen Mittwoch, den 2. April 2025 um 15 Uhr. Wie Nintendo of America heute bekannt gab, wird die Präsentation rund 60 Minuten lang sein und uns einen genaueren Blick auf die Switch 2 ermöglichen. Zudem stellte uns der Konzern zwei Treehouse-Streams in Aussicht, die am 3. und 4. April 2025 stattfinden.

Los geht es jeweils um 16 Uhr unserer Zeit. Welche Spiele in den Streams im Detail zu sehen sind, verriet Nintendo noch nicht.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, gilt als sicher, dass Nintendo in der morgigen Nintendo Direct auch den Veröffentlichungstermin und den Preis der Switch 2 enthüllt. Unklar ist noch, wann der Start Vorbestellungen erfolgt.

Während Best Buy Canada davon spricht, dass interessierte Spieler die Switch 2 schon morgen vorbestellen können, soll aus den internen Daten eines großen US-Händlers hervorgehen, dass die Vorbestellungen am 9. April 2025 starten. Möglicherweise erfahren wir morgen mehr.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren