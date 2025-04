The Last of Us Part 2: Das Remaster unterwegs spielen? Naughty Dog hat gute Neuigkeiten

The Last of Us Part 2:

Kurz vor dem Release lieferte uns Naughty Dog weitere Neuigkeiten zur PC-Version von "The Last of Us: Part 2 Remastered". Demnach wird auch an Nutzer gedacht, die die PC-Version unterwegs spielen möchten.

In dieser Woche erscheint der nächste erfolgreiche Blockbuster der PlayStation Studios für den PC. Die Rede ist vom Remaster zu „The Last of Us: Part 2“, das seit Anfang 2024 für die PS5 erhältlich ist.

Kurz vor dem Release für den PC veröffentlichte Naughty Dog weitere Neuigkeiten zur Steam-Version von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ und gab bekannt, dass auch an Spieler gedacht wurde, die die Neuauflage gerne unterwegs spielen möchten. So optimierten die Entwickler das Remaster für das Steam Deck, um auf dem Handheld von Valve für eine reibungslose Spielerfahrung zu sorgen.

Mit Erfolg. Bereits vor dem Release in dieser Woche verifizierte Valve „The Last of Us: Part 2 Remastered“ für das Steam Deck und spendierte dem Titel auf Steam den grünen Haken.

Die Verifizierung für das Steam Deck umfasst die folgenden Punkte.

Alle Funktionsweisen sind bei Nutzung der Standard-Controllerkonfiguration nutzbar.

Dieses Spiel zeigt die Controllerglyphen des Steam Decks an.

Die Texte im Spiel sind auf dem Steam Deck gut lesbar.

Die Standardkonfiguration dieses Spiels läuft gut auf dem Steam Deck.

Offen ist aktuell noch, welche technischen Abstriche die Entwickler in Kauf nehmen mussten, um „The Last of Us: Part 2 Remastered“ für das Steam Deck zu optimieren. Diesbezüglich werden nach dem Release Performance-Analysen und Eindrücke der Spieler für Klarheit sorgen, die in der Regel nicht lange auf sich warten lassen.

Diese exklusiven Features warten auf dem PC

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 3. April 2025 für den PC. Im technischen Bereich besserten die Entwickler noch einmal nach und versahen die PC-Version mit exklusiven Features.

Zu den gebotenen Neuerungen auf dem PC gehören eine anpassbare Texturqualität, Detailgrad-Entfernungsbereiche, eine höhere Qualität volumetrischer Effekte, optimierte Schatten, verbesserte Reflexionen und mehr.

Außerdem unterstützt die PC-Version Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 4.0 mit Hochskalierung und Frame-Generierung, VSync und Bildfrequenz-Limitoptionen (einschließlich einer Option für eine unbegrenzte Bildfrequenz) und DirectStorage.

Zudem können Nutzer „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf dem PC sowohl mit Controllern wie dem DualSense als auch mit Maus und Tastatur spielen.

