The Last of Us Staffel 2: Showrunner über „Game of Thrones“-Inspiration und Spin-Offs

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von "The Last of Us" soll laut Craig Mazin größer und besser werden als die Folgen zuvor. In einem Interview sprach der Co-Showrunner nun über Vergleiche mit "Star Wars" und die Zukunft der TV-Adaption.

Ab dem 14. April werden die Fans der HBO-Adaption von „The Last of Us“ hierzulande mit neuen Folgen versorgt. Dabei soll die zweite Staffel der Show die vorherigen Episoden laut dem Co-Showrunner Craig Mazin noch übertreffen.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Mazin nun über Vergleiche mit „Star Wars“, Inspiration durch „Game of Thrones“ und die Zukunft der Serie. Ein Spin-Off sollten die Fans jedoch erst einmal nicht erwarten.

Zweite Staffel mit mehr von allem

Die sieben Folgen der kommenden zweiten Staffel von „The Last of Us“ sollen stark erweitert worden sein. Zu der größeren Besetzung sollen auch bessere Spezialeffekte, mehr Action und weitere Überraschungen kommen.

Im Interview mit The Hollywood Reporter wurde der Co-Showrunner, der die Serie zusammen mit dem Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann leitet, darauf angesprochen, dass die bisher gezeigten Trailer sehr an „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ erinnern würden. „Das stimmt“, meinte daraufhin Mazin. In der ersten Staffel wären Joel und Ellie mit einer Menge davongekommen. Dieses Mal „kommen sie mit nichts davon“.

„Ich denke oft darüber nach – denn ich liebe Das Imperium schlägt zurück, und ich denke, das sollte jeder“, so Mazin. „Wir lieben den Film, weil der zweite Akt der schwere Akt ist. Da wird alles in Frage gestellt und die Figuren durchleben diese Momente, in denen sie nicht mehr die sein können, die sie einmal waren, aber auch nicht bereit sind, die zu sein, die sie eigentlich sein sollten. Es gibt ein Gefühl der Verlorenheit. Und das liebe ich.“

Auch die Dreharbeiten hätten ihn an den beliebten „Star Wars“-Film erinnert: „Wir haben in Alberta mitten im Winter gedreht, das war schon sehr wie auf Hoth.“

Kommende Folgen leben von der Spannung zwischen Joel und Ellie

Mazin erzählte weiter, dass ihn an Season 2 von „The Last of Us“ besonders die Zweiergruppen reizen, durch die die Zuschauer die Welt der Show erleben würden. Im Mittelpunkt der neuen Staffel würden jedoch die Spannungen zwischen Joel und Ellie stehen. Denn am Ende der ersten Season von „The Last of Us“ erzählte Joel Ellie eine Lüge, die sich kaum aufrechterhalten ließe, so Mazin.

Allerdings sollen die kommenden Folgen auch voller Action sein. Im Trailer sah man etwa den Kampf gegen die Infizierten im verschneiten Jackson. Im Interview sprach der Showrunner über die Inspiration in Form von „Game of Thrones“, im speziellen die achte Episode der fünften Staffel, „Hartheim“.

Darin kämpfen die Wildlinge gegen die Armee des Nachtkönigs und werden so ziemlich aufgemischt. „Was mir in Erinnerung blieb, war, wie bewegend und wichtig die Dinge waren, die innerhalb der Handlung passierten“, so Mazin. „Die Verzweiflung, der totale Verlust.“

Wie „Game of Thrones“ wird auch „The Last of Us“ von HBO produziert. Zu der Fantasy-Serie gibt es schon Spin-Offs und weitere sind in Planung. Würde sich HBO nicht auch über ein „Chronicles of Joel“-Prequel oder ähnliches freuen?

„Als Fan von The Last of Us würde ich mir das auf jeden Fall ansehen“, so Mazin in dem Interview. „Das wäre faszinierend zu sehen. Aber nein. Sie sind sehr respektvoll. Sie sagen auf eine liebevolle Art und Weise: Macht weiter so.“

Quelle: The Hollywood Reporter

