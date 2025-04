Xbox-Handheld 2025: Teaser-Trailer deutet Kooperation mit ASUS an

Ein Teaser-Trailer von ASUS gibt Hinweise auf den mutmaßlichen Xbox-Gaming-Handheld. Er untermauert die Gerüchte, dass Microsoft mit einem Partner erste Schritte in diese Richtung wagt.

Seit einiger Zeit kursieren Spekulationen über Microsofts Ambitionen im Handheld-Gaming-Segment. Ein neuer Teaser-Trailer von ASUS scheint derartige Mutmaßungen zu untermauern und vorangegangene Angaben von Insidern zu stützen.

Eine offizielle Ankündigung seitens Microsoft steht zwar noch aus, dennoch scheinen sich die Hinweise auf ein gemeinsames Projekt zu verdichten. Die Veröffentlichung des Handhelds könnte schon 2025 erfolgen.

Teaser-Trailer und Reaktion von Xbox

Der jüngst veröffentlichte Teaser-Trailer von ASUS spielt auf eine neue Generation des ROG Ally Gaming-Handhelds an. Im Mittelpunkt des kurzen Videos steht ein kleiner Roboter, der symbolisch für den Optimierungsprozess des Geräts steht. In einer animierten Szene werden ein ROG Ally sowie ein Xbox-ähnlicher Controller in eine Maschine geworfen, woraufhin der Roboter mit dem Gerät zu verschmelzen scheint.

Während das Video keine technischen Details offenbart, liefert es mehrere visuelle Anhaltspunkte. Insbesondere der Xbox-ähnliche Controller und die auffällige Inszenierung des Verschmelzungsprozesses deuten auf eine Verbindung zwischen ASUS und Microsoft hin.

Diese Vermutung wird durch einen Social-Media-Beitrag des offiziellen Xbox-Accounts gestützt, der mit einem Meme auf den Trailer reagierte – eine indirekte Bestätigung der Partnerschaft?

Xbox-Handheld unter dem Codenamen Project Keenan

Bereits Anfang März berichtete Windows Central, dass Microsoft unter dem Codenamen „Project Keenan“ an einem Handheld-Gaming-Gerät arbeitet, das in Zusammenarbeit mit einem nicht näher genannten PC-OEM entstehen soll. Diesen Informationen zufolge soll das Gerät noch im Laufe des Jahres 2025 erscheinen und über eindeutige Xbox-Designelemente verfügen – darunter auch die charakteristische Xbox-Taste.

ASUS wurde in späteren Berichten als möglicher Hardware-Partner genannt. Das kommende ROG-Modell soll auf den neuen AMD Ryzen Z2-Chips basieren und sich durch längere Akkulaufzeit, verbesserte Speicherlösungen sowie ein überarbeitetes Design auszeichnen. Diese technischen Eigenschaften könnten auch Grundlage für die potenzielle Xbox-Variante sein.

In einem Video deutet Asus die mutmaßliche Kooperation an.

Xbox-Zukunftspläne über 2025 hinaus

Berichten zufolge wird der mutmaßliche Xbox-Handheld, der für 2025 geplant ist, als Zwischenschritt positioniert. Microsoft arbeitet demnach parallel an einem eigenständig entwickelten Xbox-Gaming-Handheld, dessen Marktstart aktuell für das Jahr 2027 vorgesehen sei. Dieses Gerät soll zusammen mit einem Nachfolger der Xbox Series X/S und neuen Controller-Varianten erscheinen.

Derzeit bleibt unklar, ob und in welchem Umfang Microsoft bei der 2025-Version in die Hardware-Entwicklung involviert ist. Möglich ist, dass das Unternehmen primär Software-Integration und Markenkooperation beisteuert, während die technische Basis auf der ASUS-Plattform aufbaut.

Eine offizielle Enthüllung des mutmaßlichen Xbox-Handhelds steht letztlich noch aus. Die nächste Generation des ASUS ROG Ally soll laut aktuellen Informationen in diesem Jahr auf den Markt kommen. Genaue Angaben zu Preis, Modellvarianten oder Regionen wurden bislang nicht genannt.

