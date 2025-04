Bis zu 90 Prozent Rabatt: Idyllisches Inselabenteuer zum PSN-Bestpreis – PS-Plus-Mitglieder sparen extra

Der Frühling ist da und unter dem Motto „Neue Jahreszeit, neue Angebote“ lockt Sony derzeit mit tausenden Rabatten in den PS Store. Darunter befindet sich auch ein äußerst sympathisches Abenteuerspiel für die PS5 und PS4 von den Entwicklern des preisgekrönten Knobelspiels „Monument Valley“.

„Alba: A Wildlife Adventure“ schickt euch auf eine idyllische Mittelmeerinsel und lässt euch mit seinem ruhigen Gameplay entspannen, während zudem auf spielerische Art und Weise vermittelt, wird, wie wichtig es ist, sich für die Umwelt einzusetzen. Wer Interesse hat, kann noch bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr zuschlagen.

Bis zu 90 Prozent Rabatt auf Alba: A Wildlife Adventure

Durch einen Rabatt in Höhe von 85 Prozent ist „Alba: A Wildlife Adventure“ im PS Store derzeit zum absoluten Bestpreis für nur 2,99 Euro erhältlich – wahlweise für die PS5 oder die PS4. Wer im Besitz einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ist, kann den Preis zudem noch weiter drücken und weitere fünf Prozent sparen, sodass nur noch 1,99 Euro fällig werden. Unter normalen Umständen liegt der Preis bei 19,99 Euro.

Dass „Alba: A Wildlife Adventure“ aber nicht nur durch einen günstigen Preis, sondern auch durch ein gutes Gameplay überzeugen kann, zeigen die Test-Wertungen und ein Metascore von 79 Punkten. Im PlayStation Store haben sie Spieler dem Inselabenteuer zudem eine Bewertung von 4,62 bei maximal 5 Sternen gegeben.

In den Tests zum Spiel wurde vor allem das entspannte Gameplay gelobt, das ohne Kämpfe oder Zeitdruck daherkommt. Auch die herzerwärmende Geschichte wusste zu begeistern, während die liebevoll gestaltete Grafik und der stimmungsvolle Soundtrack zur idyllischen Atmosphäre beitragen. Die positive Botschaft des Spiels über die Macht eines einzelnen Menschen, etwas bewirken zu können, wurde positiv hervorgehoben.

Für etwas Kritik sorgte hingegen die Tatsache, dass das Gameplay relativ simpel gestrickt ist und sich einige Spieler dadurch möglicherweise unterfordert fühlen könnten. Auch die verhältnismäßig kurze Spielzeit wurde bemängelt, während der im Spiel dargestellte Öko-Aktivismus für einige Kritiker zu einfach dargestellt wurde.

Friedlicher Urlaub wird zur Rettungsmission

„Alba: A Wildlife Adventure“ lässt Spieler in die Rolle des jungen Mädchens Alba schlüpfen, die ihre Großeltern auf einer Insel im Mittelmeer besucht. Als entspannter Urlaub geplant, entpuppt sich der Ausflug jedoch zu einem echten Abenteuer: Alba muss feststellen, dass die Insel und ihre vielfältige Tierwelt durch ein Bauprojekt bedroht sind und so begibt sie sich auf die Mission, das Eiland zu retten.

Im Mittelpunkt des Gameplays liegt vor allem die Erkundung und so entdecken Spieler die malerische Insel, helfen den Bewohnern bei ihren Anliegen und retten Tiere in Not. Außerdem ist das Fotografieren der heimischen Tierwelt ein wichtiger Bestandteil des Spiels, um einen Katalog über die Fauna zu erstellen. Zudem kann das Abenteuer im eigenen Tempo angegangen werden, da auf Kämpfe oder Zeitlimits verzichtet wird.

