Elden Ring Nightreign: Trailer liefert neue Eindrücke und stellt die Ironeye-Klasse vor

Auf den The Game Awards 2024 kündigten die Entwickler von FromSoftware im Dezember ihr neues Projekt „Elden Ring: Nightreign“ an, das in einigen Wochen für die Konsolen und den PC erscheint.

In dieser Woche versorgte uns das japanische Studio mit einem neuen Trailer, der uns nicht nur frische Eindrücke aus dem Roguelike-Abenteuer liefert. Darüber hinaus stellte FromSoftware mit „Ironeye“ eine neue Klasse vor, die sich an Spieler richtet, die sich gerne auf den Fernkampf verlassen.

Als auf Fernkämpfe spezialisierter DPS setzt „Ironeye“ vor allem auf seinen Bogen und seine Agilität.

Mächtige Angriffe mit Bögen und Dolchen

„Ironeye“ kann gleiten und dabei drei Pfeile gleichzeitig in einem Streuschuss abfeuern. Zudem ist der Fernkämpfer in der Lage, Feuerpfeile zu verschießen oder stärkere Schüsse mit einer kurzen Verzögerung abzufeuern. Kommt es einmal zum Nahkampf, setzt „Ironeye“ auf seine Dolche.

Mittels einer schnellen Dash-Attacke ist es beispielsweise möglich, schnell hinter den Gegner zu springen und diesen von hinten zu attackieren. Zudem ist in dem Enthülungstrailer ein mächtiger Finisher zu sehen.

„Elden Ring: Nightreign“ versteht sich spielerisch als ein Roguelike-Abenteuer, das ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit einer aus drei Spielern bestehenden Gruppe in Angriff nehmt. Ein Durchlauf setzt sich aus insgesamt drei Ingame-Tagen zusammen, in denen ihr euren Helden verbessert und am Ende der drei Tage vor der Aufgabe steht, einen finalen Boss zu besiegen.

Wann erscheint das Spin-off?

„Elden Ring: Nightreign“ befindet sich für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und erscheint am 30. Mai 2025. Die Standard-Version des Roguelike-Abenteuers bietet FromSoftware im PlayStation Store für 39,99 Euro an.

Zum Preis von 54,99 Euro wird die digitale Deluxe-Edition erhältlich sein. Neben dem Spiel an sich umfasst diese einen zusätzlichen DLC, eine Bonusgeste, ausgewählte Stücke des Soundtracks und ein digitales Artbook.

„Im von FromSoftware entwickelten Elden Ring: Nightreign erlebst du im Spiel drei Tage lang spannende Multiplayer-Action-Abenteuer mit einer Reihe von großartigen Bossen“, so die offizielle Beschreibung des Spin-offs.

„Sammle mächtige Waffen, überlebe die ersten beiden Nächte zusammen mit deinen beiden Teammitgliedern und besiege in der letzten Nacht den finalen Boss. Nimm es zusammen mit anderen Helden mit zahlreichen Gegnern auf und gib in jeder Nacht dein Bestes.“

