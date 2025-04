Helldivers 2: Der „Tiefpunkt“ kam mit einem Anruf des PlayStation-Chefs

Nach einem erfolgreichen Start geriet “Helldivers 2" in eine schwierige Phase. Ein Gespräch auf höchster Ebene markierte für Arrowhead-Chef Shams Jorjani den Tiefpunkt.

Der Launch von “Helldivers 2” war für alle Beteiligten eine ziemlich überraschende Erfahrung. Mit dem Erfolg hatte nicht einmal der zuständige Entwickler Arrowhead gerechnet. Die Folge: In den ersten Wochen bildeten sich beim Matchmaking Warteschlangen. Die Server waren nicht in der Lage, die Nachfrage zu bedienen.

Auf Steam versammelten sich in der Launch-Phase bis zu 458.709 Spieler gleichzeitig im Shooter. Die PC-Version stellt aber nur einen Teil der Spielerschaft dar. Auch für die PS5 kam „Helldivers 2“ auf den Markt. Doch von den damaligen Zahlen war der von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Titel Monate später weit entfernt.

Krise nach dem Höhenflug

Schon kurz nach dem Launch von „Helldivers 2“ kam es zu einem ersten Dämpfer. Auslöser war Sonys Entscheidung, für alle PC-Spieler eine verpflichtende Verknüpfung zwischen Steam- und PlayStation-Network-Konten einzuführen.

Die im Mai 2024 erfolgte Ankündigung führte zu einer massiven Welle negativer Reaktionen: Innerhalb von 48 Stunden erhielt „Helldivers 2“ über 100.000 negative Bewertungen auf Steam. Im selben Monat machte Sony einen Rückzieher. Über den Sommer hinweg sanken die Spielerzahlen jedoch weiter.

Shams Jorjani, CEO des Studios, sprach in diesem Zusammenhang von einem kritischen Moment, der zu einem direkten Gespräch mit Hermen Hulst, zeitweise Co-Chef von Sony Interactive Entertainment, führte: „Vielleicht der Tiefpunkt meiner bisherigen Karriere. Ich musste dem CEO erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und was wir tun werden, um wieder auf die Beine zu kommen.“

Die Leute wollten plötzlich in den Urlaub

Erschwerend war, dass es nur wenige Wochen nach dem Account-Desaster zu einem Führungswechsel kam. Johan Pilestedt trat Ende Mai 2024 als CEO von Arrowhead zurück, Shams Jorjani übernahm. Allerdings stand er vor einer schwierigen Situation.

„Als ich gebeten wurde, [als CEO] einzuspringen, gaben sie mir quasi die Autoschlüssel… und sagten: Wir machen Urlaub, weil wir in den letzten Sommern nicht viel frei hatten. Und ich meinte: Wir betreiben ein Live-Service-Spiel, da können die Leute die nächsten drei Monate nicht weg! Aber so ist das nun einmal in Schweden. Wir nehmen unseren Sommerurlaub sehr ernst“, erinnerte sich Jorjani.

Es folgte für „Helldivers 2“ ein 60-Tage-Plan und ein ständiger Strom von Updates, der die Fans zurück in den Shooter bringen sollte – was zum Teil tatsächlich gelang. Nach einem Tiefpunkt von rund 25.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam (die PS5-Zahlen sind nicht bekannt), sorgte die Erweiterung „Omens of Tyranny“ im vergangenen Dezember für einen zeitweiligen Sprung über die 150.000-Spieler-Marke.

No Man’s Sky als Vorbild

Als Inspirationsquelle für die laufende Unterstützung von „Helldivers 2“ nannte Jorjani das Entwicklerteam hinter “No Man’s Sky”, das eine ähnliche Entwicklung durchlief: ein problematischer Start, gefolgt von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Auch intern habe der Erfolg von “Helldivers 2” zu einer geänderten Situation geführt. Mit Blick auf die gestiegenen Erwartungen äußerte Shams Jorjani: „Wir waren dieselben Leute wie vor 12 Monaten. Aber plötzlich sind wir in einer anderen Liga.“

Arrowhead möchte weiter an der Optimierung von “Helldivers 2” arbeiten. Die Herausforderungen eines Live-Service-Spiels – insbesondere im Hinblick auf technische Stabilität, Community-Feedback und langfristige Spielerbindung – stehen dabei im Mittelpunkt.

„Helldivers 2“ bietet kooperative Third-Person-Action für bis zu vier Spieler. Die positiven Kritiken und das hohe Interesse führten dazu, dass “Helldivers 2” in den ersten drei Monaten über zwölf Millionen Abnehmer fand. Damit wurde der Shooter laut Sony zum bisher am schnellsten verkauften Titel in der Geschichte von PlayStation.

