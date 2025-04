Hollow Knight Silksong: Auftritt auf Nintendo Direct lässt Fans unzufrieden zurück – Trost gab es dennoch

Monatelang fieberten die Fans dem nächsten Auftritt von „Hollow Knight: Silksong“ entgegen, und die heutige Nintendo Direct zur Switch 2 schien der perfekte Moment: Doch das ersehnte Indie-Abenteuer wurde lediglich in einem kurzen Segment der Third-Party-Spiele abgehandelt – ein schwacher Trost, auch wenn immerhin das Release-Jahr bestätigt wurde.

2017 veröffentlichte Entwickler Team Cherry mit „Hollow Knight“ eines der gefeiertsten Indie-Spiele überhaupt: Das 2D-Action-Adventure wurde von Spielern und Kritikern gleichermaßen hochgelobt, was vor allem auf sein herausforderndes und belohnendes Gameplay sowie die gleichermaßen düstere und geheimnisvolle Welt zurückzuführen ist.

Dementsprechend fiebern die Fans der Fortsetzung entgegen, die in Form von „Hollow Knight: Silksong“ bereits 2019 angekündigt wurde – doch bis heute nicht erschienen ist. Die heutige Nintendo Direct zur Switch 2 wurde als Gelegenheit für ein neues Lebenszeichen erhofft und tatsächlich wurde „Silksong“ gezeigt – jedoch in einem Rahmen, der viele Fans unzufrieden zurücklassen dürfte. Eine positive Nachricht gab es dennoch.

Nintendo speist Silksong ab – bestätigt aber wenigstens das Release-Jahr

Wer auf neue Gameplay-Szenen oder sogar einen finalen Release-Termin gehofft hatte, wurde enttäuscht: „Hollow Knight: Silksong“ wurde auf der heutigen Nintendo Direct nur ganze drei Sekunden lang gezeigt und in einem Schnelldurchlauf gemeinsam mit weiteren, noch kommenden Switch-2-Spielen von Third-Party-Herstellern gezeigt. Einen kleinen Trost gab es für die Fans des heiß erwarteten Metroidvanias aber dennoch.

Wie bestätigt wurde, wird „Hollow Knight: Silksong“ noch 2025 für die Switch 2 erscheinen. Und da es keine Exklusivität gibt, wird das Spiel im Laufe dieses Jahres auch für die PS5 und PS4 veröffentlicht. Wann genau mit dem Release zu rechnen ist, steht allerdings nach wie vor in den Sternen. Da „Silksong“ seinen letzten großen Auftritt im Jahr 2022 im Rahmen eines Xbox-Showcase feierte, ist es durchaus möglich, dass auch der finale Termin erst auf einem Microsoft-Event genannt wird.

Insider rechnete zuletzt mit einem Release im Juni

Im letzten Monat meldete sich zuletzt der als gut informiert geltende Branchenkenner eXtas1s in einem Video zu „Hollow Knight: Silksong“ zu Wort und grenzte den Zeitraum für die Veröffentlichung ein. Demnach ist der Insider davon überzeugt, dass der Release des Spiels noch in aktuellen Geschäftsjahr von Microsoft erfolgen wird, das am 30. Juni 2025 enden wird. Das machte er auch anhand eines Beitrags auf der offiziellen Xbox-Webseite fest.

Dort erwähnte der ID@Xbox-Direktor Guy Richards „Silksong“ fast schon beiläufig: „Mit Blick auf die Zukunft ist unser Lineup unglaublich, mit kommenden Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next, FBC: Firebreak für das gesamte Xbox-Universum … und natürlich auch Hollow Knight: Silksong!“ Seit der heutigen Nintendo Direct steht auf jeden Fall fest: Innerhalb der nächsten neun Monate dürfte „Hollow Knight: Silksong“ wohl endlich erscheinen.

