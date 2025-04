Nintendo Switch 2: 4K-Auflösung, HDR und bis zu 120 FPS – Technische Details enthüllt

Am heutigen Nachmittag hat Nintendo die Switch 2 in einer einstündigen Direct-Präsentation ausführlich vorgestellt. So wurden unter anderem das Release-Datum, der Verkaufspreis und weitere Funktionen enthüllt – darunter auch die zuvor mysteriöse C-Taste. Außerdem wurden die zum Launch erhältlichen Titel bestätigt.

Im Anschluss an das Event hat Nintendo auf der offiziellen Webseite zudem die detaillierten Hardware-Spezifikationen der Switch 2 enthüllt und so wird die kommende Konsole im Vergleich zu ihrem Vorgänger ein deutliches Leistungsplus mit sich bringen. Darauf deuten zumindest die unterstützte Auflösung und Bildrate hin – exakte Zahlen zur CPU und GPU nannten die Japaner nicht.

Akku, Display, Grafikleistung und Speicherplatz

Die Switch 2 verfügt wie gewohnt über einen LCD-Touchscreen, dessen Größe auf 7,9 Zoll angewachsen ist. Die maximale Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel, während auch HDR10 und VRR mit bis zu 120 Hz unterstützt werden. Als CPU/GPU gibt Nintendo lediglich einen benutzerdefinierten Prozessor von NVIDIA an. Der interne Speicher wurde auf 256 Gigabyte erhöht, ein Teil wird jedoch für die Verwendung des Systems reserviert. Erweitern lässt sich der Speicher durch microSD-Express-Karten auf bis zu 2 Terabyte.

Über die Docking-Station – die ab sofort auch einen internen Lüfter bietet – an den TV angeschlossen, kann die Switch mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 (4K) bei 60 Bildern pro Sekunde betrieben werden. Die Auflösungen 1920 x 1080/2560 x 1440 unterstützen zudem auch 120 FPS, während HDR10 ebenfalls mit an Bord ist.

Außerdem verfügt die Switch 2 über zwei USB-C-Anschlüsse: Die Unterseite dient zum Laden und zum Verbinden mit der Docking-Station, während die Oberseite ebenfalls zum Laden oder für das Anschließe von Zubehör genutzt werden kann. Im Inneren der Konsole ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 5220 mAh verbaut, der je nach Spiel eine Laufzeit von 2 bis 6,5 Stunden verspricht. Die Ladezeit beträgt im Ruhemodus ungefähr 3 Stunden.

Integriertes Mikrofon für GameChat-Funktion und Joy-Con-Maus

Darüber hinaus wird die Switch 2 vollständig abwärtskompatibel sein, sodass im Spielkartensteckplatz sowohl Switch-2- als auch Switch-Karten eingelegt werden können. Neu ist zudem das eingebaute Mikrofon, das sich auf der Oberseite der Konsole befindet und vor allem für die neue GameChat-Funktion zum Tragen kommt. Für ein angenehmes Voice-Chat-Erlebnis sorgen Geräuschunterdrückung, Echounterdrückung und automatische Verstärkungsregelung.

Die Joy-Cons der Switch 2 verfügen wie gewohnt über einen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop. Neu ist der Maussensor, sodass sich die Eingabegeräte wie eine PC-Maus nutzen lassen. Die Akkulaufzeit, die ja nach Nutzung variieren kann, beträgt ungefähr 20 Stunden. Das Aufladen beansprucht etwa 3 Stunden und 30 Minuten und erfolgt entweder über das Anstecken an das System oder die Ladehalterung.

Erscheinen wird die Switch 2 am 5. Juni 2025 zu einem Preis von 469,99 Euro. Zum Launch wird außerdem ein Bundle mit der digitalen Version des neuen Fun-Racers „Mario Kart World“ erhältlich sein, für das 509,99 Euro fällig werden. Die Vorbestellungen werden ab dem 8. April möglich sein – vorerst aber nur über den My Nintendo Store und unter bestimmten Voraussetzungen.

