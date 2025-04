Nintendo Switch 2: Abwärtskompatibilität – diese Spiele haben laut Nintendo Probleme

Die Nintendo Switch 2 wird eine Abwärtskompatibilität zur ersten Switch bieten. Allerdings wird es einige Spiele geben, die mit der neuen Konsole so ihre Probleme haben.

Im Januar gab Nintendo einen ersten Blick auf seine nächste Hybridkonsole preis. Viel gab es von der Nintendo Switch 2 zwar nicht zu sehen. Dafür wurde jedoch die Abwärtskompatibilität zur ersten Switch bestätigt.

Wenig später gab es ein paar mehr Informationen zu diesem Feature. Nintendo gab dabei an, dass man keine 100-prozentige Unterstützung garantieren könne. Nun veröffentlichte das Unternehmen Listen von Spielen, die Probleme auf der Nintendo Switch 2 haben werden.

Auch bekannte und beliebte Spiele betroffen

In zwei Listen wurden die Spiele aufgeführt, die auf der kommenden Nintendo Switch 2 nicht so laufen, wie sie eigentlich sollten. Eine der Listen führt Titel, die auf der neuen Konsole „Probleme beim Start“ haben werden. Eine weitere Tabelle listet Games auf, die „einige Kompatibilitätsprobleme im Spiel“ aufweisen werden.

Was dies genau bedeutet, ist jedoch nicht ganz klar. Die Formulierung von Nintendo ist bei den jeweiligen Problemen recht vage gehalten. Allerdings gibt das Unternehmen an, weiter an der Kompatibilität zu arbeiten. Dabei helfen sollen Entwickler und Publisher.

Zu den Spielen mit den Startproblemen gehören unter anderem „Another Crab’s Treasure“, „Batman: The Enemy Within“, „Doom: Eternal“ oder auch „Rocket League“. Wie Nintendo angibt, werden die jeweiligen Probleme derzeit untersucht. Auch bei „Fortnite“ soll es Probleme beim Start geben, allerdings ist laut der Liste für den Titel eine Nintendo-Switch-2-Version in Planung.

In der Tabelle der Spiele mit Kompatibilitätsproblemen finden sich Titel wie „Alan Wake Remastered“ und „Alien: Isolation“. Auch „Factorio“, „Fall Guys“, „Just Dance 2019“ sowie die „Street Fighter 30th Anniversary Collection“ sollen betroffen sein. Auch diese Probleme werden laut Nintendo derzeit untersucht.

Konsole kann bald vorbestellt werden

Am heutigen Mittwoch gab Nintendo bei einem Nintendo Direct mehr zu der kommenden Konsole preis. Die Nintendo Switch 2 kann ab dem 8. April vorbestellt werden. Angeboten wird das Gerät für 469,99 Euro sowie die Konsole als Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro.

Im My Nintendo Store soll die Hybridkonsole zuerst den „engagiertesten Switch-Spielern“ angeboten werden. Die Auswahlkriterien dafür liegen jedoch ziemlich hoch. So müssen interessierte Käufer, die die Nintendo Switch 2 dort vorbestellen möchten, bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen Abonnenten von Nintendo Switch Online gewesen sein. Auch Spieler mit einer hohen Spielzeit in erworbenen und/oder bezahlen Nintendo-Switch-Spielen sollen bei den Vorbestellungen bevorzugt behandelt werden.

