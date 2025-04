Nintendo Switch 2: Alle bisher bestätigten Spiele für die neue Konsole

Im Rahmen eines Livestreams hat Nintendo die Bombe endlich platzen lassen und die Switch 2 offiziell enthüllt. Während einstündigen Präsentation ging es jedoch nicht nur um die neuen Funktionen der Konsole an sich, sondern natürlich auch um die eigentlichen Stars: die Spiele! Der japanische Entertainmentriese hat sich nicht lumpen lassen und in Kooperation mit verschiedenen Partnern gleich einen ganzen Schwung an neuen und alten Games angekündigt.

Nachfolgend gehen wir mit euch einige Spiele-Highlights der Nintendo Direct durch und liefern euch einen Überblick zu allen bisher bestätigten Spielen. Los geht’s!

Donkey Kong Bananza

Release: 17. Juli 2025

Mit „Donkey Kong Bananza“ spendiert Nintendo seinem tierischen Videospielhelden ein neues 3D-Plattformer-Game. Im Action-Adventure, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Im Zentrum des Spielgeschehens scheint Zerstörung zu stehen, denn Donkey Kong soll nahezu alles in seiner Umgebung kurz und klein schlagen können. So öffnet sich nicht nur die Spielwelt immer weiter, sondern auch zahlreiche Geheimnisse können aufgedeckt werden.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Release: Winter 2025

Falls ihr mehr über die Hintergründe des Versiegelungskrieges in Hyrule erfahren möchtet, dürfte „Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung“ euer Spiel werden. Der Titel, der als Gemeinschaftsprojekt von Nintendo und Koei Tecmo („Dynasty Warriors“-Reihe) entsteht, fungiert als Prequel zum Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. In „Chronik der Versiegelung“ reist ihr in die Vergangenheit Hyrules und werdet Zeuge gewaltiger Schlachten.

Kirby Air Riders

Release: 2025

“ Super Smash Bros.“-Game-Director Masahiro Sakurai verantwortet mit dem Racing-Game „Kirby Air Riders“ einen brandneuen Titel, der auf dem GameCube-Spiel „Kirby Air Ride“ basiert. Das kurze Teaser-Video zeigt uns die knuffigen pinken Helden auf einer Warp-Star-Maschine und weitere Charaktere auf diversen anderen Maschinen, die über eine Rennstrecke brettern.

Mario Kart World

Release: 5. Juni 2025

Pünktlich zur Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 dürft ihr im Fun-Racer „Mario Kart World“ so richtig Gas geben! Diesmal sind die Strecken in der weitläufigen Spielwelt jedoch miteinander verbunden. Online dürfen übrigens bis zu 24 Spieler gegeneinander antreten. Dies geht unter anderem im neuen Knockout-Tour-Modus, in dem ihr ohne Boxenstopps direkt über mehrere Strecken nacheinander rast. Der Free-Roam-Modus lässt euch indes die Welt frei erkunden.

The Duskbloods

Release: 2026

Die sicherlich größte Ankündigung während der Nintendo Direct war jene von „The Duskbloods“. Hidetaka Miyazaki und FromSoftware wollen euch in eine Welt entführen, in der ein erbitterter Kampf zwischen den übermenschlichen „Bloodsworns“ tobt. Die Spielerinnen und Spieler sollen diese Gruppe erledigen, um zum „First Blood“ aufzusteigen. In einer Pressemitteilung wird der Titel als PvPvE-Titel mit einem Onlinemodus als Herzstück beschrieben.

Selbstverständlich waren dies noch längst nicht alle Spiele, die für die Nintendo Switch 2 angekündigt worden sind. Nachfolgend haben wir die weiteren bestätigten Games in einer Übersicht zusammengefasst:

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Borderlands 4

Bravely Default Flying Fairy Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Daemon X Machina: Titanic Scion

Deltarune Chapter

Drag x Drive

EA Sports FC

Elden Ring Tarnished Edition

Enter the Gungeon 2

Fast Fusion

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Fortnite

Goodnight Universe

Hades 2

„Hades 2“ wird auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Hitman: World of Assassination: Signature Edition

Hogwarts Legacy

Hollow Knight: Silksong

Human Fall Flat 2

Kunitsu-Game: Path of the Goddess

Madden

Marvel Cosmic Invasion

NBA 2K

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes

Project 007

Puyo Puyo Tetris 2S

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Reanimal

Auch „Reanimal“, das neue Werk der „Little Nightmares“-Macher, kommt auf die Switch 2.

Rune Factory: Guardians of Azuma

Shadow Labrinth

Sid Meier’s Civilization 7

Sonic X Shadow Generations

Split Fiction

Starseeker: Astroneer Expeditions

Star Wars Outlaws

Story of Seasons: Grand Bazaar

Street Fighter 6

Survival Kids

Tamagotchi Plaza

Two Point Museum

Wild Hearts S

Witchbrook

WWE 2K

Yakuza 0: Director’s Cut

Darüber hinaus hat Nintendo bestätigt, dass verschiedene Spiele eine sogenannte „Switch 2 Edition“ erhalten werden. Bekannt sind bisher diese Titel:

Kirby und das vergessene Land

Metroid Prime 4: Beyond

Pokémon Legenden: Z-A

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Auf welches bisher bestätigte Spiel für die Nintendo Switch 2 freut ihr euch schon besonders?

