Nintendo Switch 2: Direct-Präsentation heute um 15 Uhr – Alle Infos zur neuen Konsole hier im Livestream

Heute ist es endlich so weit: Um 15 Uhr unserer Zeit wird Nintendo das Geheimnis um die Switch 2 lüften und die neue Konsole und alles Wissenswerte in einer etwa 60 Minuten langen Direct-Präsentation umfassend und detailreich vorstellen.

Zu erwarten sind unter anderem der Release-Termin, der Verkaufspreis, Details zu den Hardwarespezifikationen und natürlich erste Spielehighlights. Außerdem dürfte auch das Rätsel um den mysteriösen C-Button gelüftet werden.

Den Livestream zur Nintendo Direct haben wir nachfolgend für euch eingebunden, sodass ihr die Präsentation der Switch 2 problemlos verfolgen und euch direkt im Kommentarbereich mit der Community kurzschließen könnt:

Was können Nintendo-Fans erwarten?

Nachdem Nintendo bislang nur ein kurzes Teaser-Video zur Switch 2 veröffentlichte und so einen ersten Blick auf das überarbeitete Design gewährte, dürften die Japaner am heutigen Nachmittag die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen und auch die exakten technischen Details der neuen Konsole enthüllen. Berichten zufolge wird die Switch 2 im Vergleich zu ihrem Vorgänger deutlich leistungsfähiger und dürfte mehr Triple-A-Projekte anziehen – auch Microsoft sicherte bereits eine Unterstützung mit Software zu.

Ein weiterer interessanter Punkt dürfte der Verkaufspreis werden: Analysten und Experten gehen davon aus, dass die Switch 2 definitiv etwas teurer sein wird. Doch einen absurd hohen Preis brauchen die Fans wohl nicht befürchten. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa versicherte bereits, dass man „die Erschwinglichkeit, die Kunden von Nintendo-Produkten erwarten“, beibehalten wird. Berichten nach zu urteilen dürfte der Sweet-Spot bei 400 US-Dollar liegen.

Doch wann wird die Switch 2 in den Handel kommen? Auch das wird Nintendo am heutigen Nachmittag wohl verkünden. Brancheninsider rechnen jedoch damit, dass die neue Konsole noch vor dem Ende des Sommers erhältlich sein wird und somit im Juni oder Juli erscheinen könnte. Wann die Vorbestellungen starten, werden die Fans höchstwahrscheinlich ebenfalls erfahren: Gut möglich, dass die Pre-Order-Phase direkt nach der Direct beginnt. Alternativ wird auch ein Vorbesteller-Start am 9. April – exakt eine Woche später – für möglich gehalten.

Welche Spiele wird Nintendo für die Switch 2 präsentieren?

Um die ersten Titel für die Switch 2 herrscht derzeit noch großes Rätselraten. Ein heißer Kandidat ist in jedem Fall ein mögliches „Mario Kart 9“, nachdem Gameplay-Szenen aus dem Fun-Racer, die sich keinem bereits erhältlichen Teil der Reihe zuordnen ließen, bereits im Teaser-Video gezeigt wurden. Allerdings dürfte Nintendo noch weitere Highlights in der Hinterhand haben: Eine Ex-Mitarbeiterin zweifelte bereits daran, dass man lediglich „Mario Kart 9“ als System-Seller präsentieren wird.

Möglicherweise könnte Nintendo auch ein neues 3D-Abenteuer von Mario präsentieren – schließlich ist der Klempner mit der roten Mütze das Aushängeschild schlechthin und dürfte somit für einen starken Launch-Titel sorgen. Fans hoffen nach dem Erfolg von „Tears of the Kingdom“ zudem auf ein neues „The Legend of Zelda“-Spiel. Zudem könnte auch The Pokémon Company einen neuen „Pokémon“-Titel für die frische Hardware präsentieren, nachdem „Legenden: Z-A“ bereits für die erste Switch angekündigt ist.

„Mario Kart 9“ gilt als potenzieller Launch-Titel für die Switch 2.

Doch Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn sie nicht auch für die ein oder andere Überraschung sorgen würden. Nach dem überwältigenden Erfolg von „Animal Crossing: New Horizons“ wäre ein Nachfolger ein absoluter Pflichtkauf für viele Fans. Darüber hinaus ist Nintendo bekannt dafür, altehrwürdige Spieleserien wiederzubeleben.

Die Liste potenzieller Kandidaten ist lang und reicht von „Donkey Kong“ und „Kirby“ bis hin zu Kultklassikern wie „F-Zero“, „Star Fox“, „Pikmin“ und „Kid Icarus“. Und natürlich hoffen viele Spieler auch auf Ankündigungen von Drittanbietern. Besonders im Fokus steht dabei „Hollow Knight: Silksong“, zu dem es zuletzt wieder Lebenszeichen gab und dessen Veröffentlichung sehnsüchtig erwartet wird.

Nintendo wird aber nicht nur am heutigen Nachmittag Spiele für die Switch 2 präsentieren und hat für die Tage nach der Direct bereits weitere Events angekündigt: Am 3. und 4. April erwartet die Fans mit den Treehouse-Livestreams umfangreiches Hands-on-Gameplay zu den neuen Titeln. Am Donnerstag, den 3. April, startet der Stream um 16 Uhr und bietet vier Stunden lang, bis 20 Uhr, tiefe Einblicke. Am Freitag, den 4. April, beginnt der Stream ebenfalls um 16 Uhr, endet jedoch bereits um 19 Uhr.

