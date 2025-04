Nintendo Switch 2 Edition: Nintendo bestätigt Upgrades und nennt erste Details

In der letzten Woche erreichten uns erste Gerüchte zu Spielen in der "Nintendo Switch 2 Edition". Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct verriet uns Nintendo, was es mit dem Ganzen auf sich hat.

In der offiziellen Beschreibung der in der vergangenen Woche angekündigten „Virtuellen Spielekarten“ entdeckten die Spieler einen Hinweis auf Spiele in der „Nintendo Switch 2 Edition“.

Nachdem schnell vermutet wurde, dass sich hinter dem Ganzen technische Upgrades für Spiele der originalen Switch verstecken, wurde das Ganze nun auch offiziell von Nintendo angekündigt. Wie der Konzern in der heutigen Nintendo Direct bekannt gab, werden die Upgrades sowohl für physisch als auch digital erworbene Spiele zur Verfügung stehen.

Besitzer der entsprechenden Switch-Spiele können die jeweilige „Nintendo Switch 2 Edition“ in Form eines Upgrade-Packs erwerben. Wie teuer diese ausfallen werden, verriet Nintendo noch nicht.

Es warten nicht nur grafische Verbesserungen

Erfreulich: Die Upgrades der „Nintendo Switch 2 Edition“ beziehen sich nicht nur auf grafische beziehungsweise technische Aspekte. Als Beispiel nannte Nintendo „Super Mario Party Jamboree“, das auf der Switch 2 zum einen mit einer besseren Grafik punktet. Zudem warten auf der neuen Nintendo-Konsolen exklusive Features und Inhalte.

Darunter eine Spracherkennung, eine verbesserte Rumble-Funktion oder die Nutzung der Mausfunktion der neuen Joy-Cons. Kameras werden ebenfalls unterstützt und bieten in Kombination mit der Spracherkennung exklusive Modi, in denen es auf die eigene Stimme und vollen Körpereinsatz gleichermaßen ankommt.

Eine interessante Neuerung bekommen auf der Switch 2 auch „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ sowie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ spendiert. Hier wartet mit den „Zelda Notes“ eine interaktive App, die unter anderem über eine sprachgesteuerte Karte verfügt oder es euch ermöglicht, eure in „Tears of the Kingdom“ entworfenen Kreationen anderen Spielern zur Verfügung zu stellen.

In „Metroid Prime 4“ wiederum sorgt die Mausfunktion der Joy-Cons für eine präzisere Shooter-Erfahrung.

Spiele profitieren von der Leistung der Switch 2

Bezüglich der technischen Verbesserungen, mit denen Spiele der „Nintendo Switch 2 Edition“ auf der Switch 2 aufwarten, ergänzte Nintendo, dass je nach Titel unterschiedliche Grafikmodi geboten werden. Genau wie auf den anderen Plattformen können die Spieler das Geschehen auf dem Bildschirm an ihre Vorlieben anpassen.

Ein „Metroid Prime 4“ wird im Qualitätsmodus der Docked-Version in 4K mit 60 Bildern die Sekunde und HDR-Unterstützung dargestellt. Im Leistungsmodus hingegen sind es 1080p und 120 Bilder die Sekunde bei voller HDR-Unterstützung.

Gleichzeitig bestätigte Nintendo, dass Spieler im Handheldmodus technische Abstriche hinnehmen müssen. Beispielsweise sinken die Auflösungen beim mobilen Spielen von „Metroid Prime 4“ auf 1080p (Qualitätsmodus) beziehungsweise 720p (Leistungsmodus).

