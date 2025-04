Nintendo Switch 2: Gegen Scalper – Abonnenten bekommen Vorzugsbehandlung

Schon in wenigen Tagen kann die Nintendo Switch 2 vorbestellt werden. Im My Nintendo Store wird die Konsole den "engagiertesten Switch-Spielern" auf Einladung angeboten.

An heutigen Mittwoch hat Nintendo die kommende Switch 2 mit einem Direct-Stream näher vorgestellt. Dabei wurde auch angekündigt, dass die nächste Hybridkonsole der Japaner bereits ab dem 8. April vorbestellt werden kann.

Wer Sorge hat, bei all dem Andrang kein Gerät mehr abzubekommen, könnte es im My Nintendo Store versuchen. Allerdings bekommen die „engagiertesten Switch-Spieler“ dort eine Vorzugsbehandlung. Diese dürfte auch gegen Scalper helfen.

Ausgewählte Mitglieder sollen zuerst bedient werden

Wie Nintendo in seinem Online-Shop angibt, soll die kommende Nintendo Switch 2 zunächst nur ausgewählten Mitgliedern von Nintendo Switch Online angeboten werden. Mit dieser Maßnahme sollen „die engagiertesten Nintendo-Switch-Spieler in Europa und im Vereinigten Königreich“ belohnt werden. Angeboten wird die Konsole selbst für 469,99 Euro oder als Bundle mit „Mario Kart World“ zu einem Preis von 509,99 Euro.

Die Auswahlkriterien für diese Spieler fallen jedoch ungewöhnlich hart aus. So müssen die Nutzer bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen Abonnenten von Nintendo Switch Online gewesen sein, dem Online-Dienst von Nintendo. Am Tag der Vorbestellung muss ebenfalls noch eine Mitgliedschaft bestehen.

Besteht eine Familienmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, darf nur der Inhaber der Mitgliedschaft eine Nintendo Switch 2 vorbestellen. Alle anderen Mitglieder sind dazu nicht berechtigt.

Allerdings sollen die Spieler auch durch ihre Spielzeit ausgesucht werden. So müssen die Nutzer eine gewisse Zeit mit erworbenen und/oder bezahlen Nintendo-Switch-Spielen verbracht haben. Spieler mit einer höheren Spielzeit sollen darüber hinaus bevorzugt werden.

Weiteres Zubehör kann zu einem späteren Zeitpunkt vorbestellt werden

Wie es im Store weiter heißt, könnten die Auswahlkriterien mit der Zeit möglicherweise gesenkt werden. So soll Nutzern mehr Gelegenheit geboten werden, die Nintendo Switch 2 vorzubestellen.

Neben der Konsole wird in dem My Nintendo Store auch weiteres Zubehör für die Switch 2 angeboten. Digitale Spiele, Upgrade Packs oder auch amiibo sollen in dem Online-Shop jedoch erst ab dem 24. April vorbestellt werden können.

Unter anderem werden „Mario Kart World“ in der digitalen Version für 79,99 Euro sowie „Donkey Kong Bananza“ für 69,99 Euro aufgezählt. Ebenfalls erhältlich wird eine microSD Express Card im Mario-Design sein. Die SD-Karte wird allerdings nur Nutzern angeboten, die bereits eine Einladung zur Vorbestellung der Nintendo Switch 2 erhalten haben.

