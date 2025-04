Nintendo Switch 2: Zu teuer? Japan erhält ein günstigeres Modell – mit einem Haken

Info-Flut zur Switch 2: Am heutigen Nachmittag hat Nintendo im Rahmen einer 60-minütigen Direct-Präsentation alles Wissenswerte rund um die neue Konsole bekannt gegeben. So wurde unter anderem das Datum für den Launch enthüllt, genauso wie der Verkaufspreis.

So werden in den USA 449,99 US-Dollar für die Switch 2 fällig, während interessierte Spieler hierzulande 469,99 Euro berappen müssen. In Japan wird Nintendo jedoch zwei Modelle der neuen Konsole anbieten, wobei eine Variante deutlich günstiger sein soll. Allerdings sollten potenzielle Importeure Vorsicht walten lassen, da die kostengünstigere Version mit Einschränkungen verbunden ist.

Günstiges Switch-2-Modell ausschließlich in Japan erhältlich

In Japan wird die Standardversion der Switch 2 exklusiv über den My Nintendo Store für 69.980 Yen angeboten, was umgerechnet etwa 429 Euro entspricht. Das preisgünstigere Modell wird hingegen ausschließlich im japanischen Einzelhandel erhältlich sein und 49.980 Yen kosten, was etwa 306 Euro wären. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass diese Variante auf die japanische Sprache beschränkt ist und nur mit einem Nintendo-Account verknüpft werden kann, dessen Ländereinstellung auf Japan festgelegt ist.

Eine Tatsache, an der sich die japanischen Käufer jedoch nicht weiter stören werden. Das sagte Dr. Serkan Toto, Geschäftsführer des in Tokio ansässigen Spieleberatungsunternehmens Kantan Games, gegenüber den Kollegen von VGC: „Japan ist für Nintendo ein extrem wichtiger Markt, heute wichtiger denn je in seiner Geschichte. Die aktuelle Switch kostet in Japan nur 33.000 Yen – das entspricht 220 US-Dollar.“

Der Branchenkenner weiter: „Das bedeutet, dass Nintendo die japanischen Nutzer mit der heimischen Version der Switch 2 erneut ‚subventionieren‘ wird, um sicherzustellen, dass sie den Markt hier weiterhin dominieren. Die überwiegende Mehrheit der japanischen Nutzer interessiert sich nicht für mehrsprachige Hardware, daher ist der Preis für die internationale Version unerheblich.“

Switch 2 erscheint Anfang Juni

In den Handel kommt die Switch 2 weltweit am 5. Juni 2025. Vorbestellt werden kann die neue Konsole bereits ab dem 8. April 2025 – vorerst allerdings nur exklusiv über den My Nintendo Store. Um den Scalpern den Kampf anzusagen, müssen zunächst jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, um für einen Kauf berechtigt zu sein. Dazu gehört beispielsweise ein mindestens zwei Jahre lang ununterbrochenes Abonnement von Nintendo Switch Online.

Der System-Seller zum Verkaufsstart wird „Mario Kart World“ sein, das unter anderem einen neuen Free-Roam-Modus bieten wird. Darüber hinaus plant Nintendo, eine Reihe beliebter Switch-Titel, darunter „Metroid Prime 4“, „Pokémon Legenden: Z-A“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Kirby und das vergessene Land“, in überarbeiteten „Switch 2 Editions“ erneut zu veröffentlichen. Besitzer der Originalversionen bekommen die Möglichkeit, ein kostengünstiges Upgrade zu erwerben.

