Nintendo Switch Online: GameCube-Klassiker für Switch 2 bestätigt – Erste Spiele & Details

Heute stellte Nintendo die Switch 2 im Detail vor und bestätigte neben den Upgrades der „Nintendo Switch 2 Edition“ noch ein zweites Gerücht, das kurz vor der heutigen Nintendo Direct aufkam.

Die Rede ist von einer Erweiterung des Klassikerkatalogs, auf den Abonnenten von Nintendo Switch Online beziehungsweise der entsprechenden Erweiterungsstufe Zugriff haben. Wie Nintendo im Rahmen der Präsentation bekannt gab, dürfen sich Spieler auf der Switch 2 in der Tat auf ausgewählte GameCube-Klassiker freuen, die den Weg in den Klassikerkatalog von Nintendo Switch Online finden.

Pünktlich zum Launch der Switch 2 werden die ersten drei GameCube-Spiele auf interessierte Spieler warten.

Zum Launch verfügbar

The Legend of Zelda: The Wind Waker

SoulCalibur 2

F-Zero GX

Zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar:

Super Mario Sunshine

Fire Emblem Path of Radiance

Pokemon XD Gale of Darkness

Mario Smash Football

Chibi-Robo!

Luigi’s Mansion

Pokémon Colosseum

Diese Verbesserungen verspricht Nintendo

In der heutigen Ankündigung betonte Nintendo, dass es sich bei den GameCube-Klassikern nicht um einfache 1:1-Portierungen handelt. Stattdessen bekommen die Titel auf der Switch 2 sowohl im technischen als auch im spielerischen Bereich diverse Verbesserungen spendiert. Darunter eine schärfere Bildqualität und höhere Auflösungen.

Ausgewählte Titel werden zudem spielerisch erweitert. Beispielsweise bietet das Rennspiel „F-Zero GX“ auf der Switch 2 einen Multiplayer für vier Spieler, der sowohl lokal als auch online zur Verfügung steht. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Tastenbelegung der GameCube-Klassiker auf der Switch 2 individuell anpassen zu können.

Einen GameCube-Controller, der über die neue C-Taste verfügt, bietet Nintendo ebenfalls für die Switch 2 an. Der Preis des Controllers wird bei 69,99 Euro liegen. Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und wird zum Launch in zwei Versionen angeboten. In der Standard-Ausstattung schlägt die neue Konsole von Nintendo mit 469,99 Euro zu Buche.

Ebenfalls zum Launch bietet Nintendo ein Bundle, bestehend aus der Switch 2 und einer digitalen Kopie von „Mario Kart World“, an. Das Bundle können sich interessierte Spieler für 509,99 Euro sichern.

Die Vorbestellungen starten am 8. April 2025. Alle weiteren Details zu den Vorbestellungen und Nintendos Maßnahmen gegen Scalper haben wir hier für euch zusammengefasst.

