PS5 & PS4: Sony erweitert beliebtes Feature im PlayStation-Store

Sony reagiert offenbar auf das Nutzerfeedback und nimmt eine kleine, aber wirkungsvolle Änderung an der Wunschliste im PlayStation-Store vor. Diese Neuerung betrifft PS5- und PS4-Nutzer gleichermaßen.

Inmitten des Wandels hin zu einem vorrangig digitalen Vertrieb von Videospielen stellt der PlayStation-Store für Besitzer einer PS4 oder PS5 eine zentrale Anlaufstelle dar. Beim riesigen Angebot kann allerdings die Übersicht verloren gehen – vor allem in Bezug auf Games, die Spieler im Auge behalten möchten.

Die Möglichkeit, ausgesuchte Titel auf eine Wunschliste zu packen, gehört inzwischen zum Standard vieler Anbieter. Im Fall des PlayStation-Stores war diese Funktion bisher auf 100 Einträge begrenzt, was für viele Nutzer eine ärgerliche Beschränkung darstellte. Sie können nun offenbar aufatmen.

Wunschliste mit erweitertem Limit

Mit einem aktuellen Update hat Sony offenbar auf die Wünsche der Spieler reagiert und die maximale Anzahl von Einträgen auf der Wunschliste angehoben. Davon berichten unter anderem Gamerant und Playstationlifestyle.

Demnach liegt die neue Obergrenze bei unrunden 188 Spielen, die auf die Wunschliste passen. Diese Angabe wiederum basiert auf Spielerberichten in den sozialen Netzwerken. Eine offizielle Ankündigung seitens Sony steht noch aus, jedoch wurde die erhöhte Kapazität beim Hinzufügen neuer Titel mehrfach von Besitzern der PlayStation-Konsolen bestätigt.

Die Anpassung kam offenbar stillschweigend im Zuge des letzten PS5-Systemupdates hinzu. Sie betrifft sowohl PS5- als auch PS4-Inhaber, die den PlayStation-Store nutzen.

Die Wunschliste dient vor allem dazu, Spiele im Blick zu behalten und bei Preisnachlässen benachrichtigt zu werden. Das erweiterte Limit gibt den Store-Kunden zugleich mehr Freiheit darin, verschiedene Editionen eines Spiels – etwa Standard- und Deluxe-Versionen – gleichzeitig zu beobachten.

Ganz zufrieden ist die Community aber noch immer nicht. So vermisst sie etwa ein Feature, das auf anderen Plattformen längst etabliert ist. Ein Reddit-User schrieb in einer Diskussion rund um die Limiterhöhung: „Außerdem ist es, auch wenn es damit nicht ganz zusammenhängt, völlig lächerlich, dass der PS Store nächstes Jahr 20 Jahre alt wird und Sony es immer noch nicht geschafft hat, ein Geschenksystem einzuführen.“

Ein anderer erwiderte daraufhin: „Sie lassen damit eine sehr reale Einnahmequelle ungenutzt. Das finde ich einfach krass.“ Ein Dritter meint, den Grund zu kennen. Demnach sei es allgemein bekannt, dass „das Playstation Network auf Spaghetticode“ laufe. Daher könnte eine solche Funktion das System „an einem Dutzend verschiedener Stellen beschädigen“.

Sonderaktionen und Xbox-Spiele im Store

Die Anpassung der Wunschlisten-Funktion fällt mit der aktuellen Spring-Sale-Aktion im PlayStation-Store zusammen. Bis zum 10. April 2025 sind zahlreiche Titel für PS4 und PS5 mit Rabatten von bis zu 95 Prozent erhältlich. Auch Erweiterungen wie “Phantom Liberty” für “Cyberpunk 2077” gehören zum Angebotsumfang.

Parallel dazu entwickelt sich im PlayStation-Store ein zunehmendes Interesse an Spielen aus dem Hause Microsoft. Unter anderem rangieren Games wie “Indiana Jones und der Große Kreis”, “Forza Horizon 5” und “Doom: The Dark Ages” oben in den Vorbestell-Charts.

