PS5: Trotz aller Herausforderungen – Nightdive Studios bereit für Remaster von PS3-Klassikern

Im Interview mit Videogames Chronicle sprachen die Entwickler der Nightdive Studios über ihre Zukunftspläne. Unter anderem ging es um PS3-Klassiker, die das Studio in Form von Remastern zurückbringen könnte.

In den letzten Jahren verhalfen die Remaster-Experten der Nightdive Studios allerlei bekannten Klassikern zu einem Comeback. Bislang konzentrierte sich das Studio auf Spiele, von denen es ursprünglich PC-Versionen gab, und portierte die Klassiker mithilfe seiner proprietären KEX-Engine auf moderne Systeme.

Im Interview mit den Kollegen von VGC sprachen die Nightdive Studios kürzlich über ihre Zukunftspläne. Wie der Studioleiter Stephen Kick und Larry Kuperman, Director of Business Development, verrieten, würden die Entwickler als nächstes gerne ausgewählte PS3- und Xbox 360-Klassiker zurückbringen.

Zur Art und Weise, wie die Nightdive Studios an Remaster von PS3- und Xbox 360-Spielen herangehen würden, führte Kuperman aus: „Haben wir den Quellcode? Wenn ja, wie ist dessen Qualität? Wie steht es um die Assets? Solche Überlegungen müssen wir anstellen. Abgesehen davon gab es in dieser Zeit einige wirklich gute Spiele, die nicht verloren gehen sollten.“

Remaster könnten Verbesserungen bieten

Wie Stephen Kick ergänzte, könnten sich die Nightdive Studios bei den Arbeiten an möglichen Remastern mit den seinerzeit verantwortlichen Entwicklern zusammenschließen, um den Klassikern Verbesserungen zu spendieren. „Bei einem Spiel wie Haze. Nehmen wir hypothetisch an, wir hätten Zugang dazu und es wäre unser großer Titel für 2028“, so Kick.

„Dann würden wir zu den ursprünglichen Designern gehen und sagen: Es hat sicher nicht so gut abgeschnitten, wie ihr es euch erhofft hattet. Ihr hattet bestimmt viel Zeit, darüber nachzudenken und euch zu überlegen, was ihr anders gemacht hättet.“

Der Leiter der Nightdive Studios weiter: „Wir haben diese Diskussionen schon früher mit den ursprünglichen Entwicklern einiger dieser Spiele geführt und ihnen die Möglichkeit gegeben, zurückzukommen und zu sagen: ‚Das ist das, was ich gemacht hätte.'“

Als Beispiel nannte Kick das Remaster zu „System Shock 2“. Die Neuauflage versahen die Nightdive Studios beispielsweise mit einer stabileren Framerate, überarbeiteten Texturen und einem optimierten Streaming der Inhalte.

Studio möchte sich den Herausforderungen der PS3-Ära stellen

Bekanntermaßen verfügte die PS3 über eine komplexe Hardware-Architektur, die den Entwicklern damals einiges an Kopfzerbrechen bereitete. Dessen sind sich auch die Nightdive Studios bewusst. Allerdings betonte Kick, dass sein Team bereit sei, sich dieser Herausforderung zu stellen.

„Wenn wir an diesen Punkt kommen […] an dem wir uns mit PS3-Ära-Spielen beschäftigen, wird das eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Aber ich denke, wir haben mittlerweile genug Erfahrung, um eine solide PS3-Remaster-Version zu entwickeln“, ist sich Kick sicher.

Kuperman fügte abschließend hinzu: „Der andere Aspekt sind die Vorteile, die wir durch unsere eigene Engine haben. Das ist ein wirklich wichtiger Teil der Nightdive-Geschichte. Es gibt Dinge, die wir tun können, weil wir unsere eigene Engine haben. Also würde ich vermuten, dass, wenn wir diesen Weg einschlagen, Sam vielleicht eine Lösung finden könnte, die er mit KEX umsetzen kann.“

Spruchreif sei bezüglich möglicher PS3- oder Xbox 360-Remaster aber noch nichts.

