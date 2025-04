Switch 2: Nintendo bestätigt Preiserhöhung für Spiele – Werden auch GTA 6 und Co teurer?

Sowohl Analysten als auch führende Publisher befeuerten in den letzten Monaten die Gerüchte über steigende Videospielpreise. Überraschenderweise machte heute Nintendo den Anfang und könnte damit den Grundstein für zukünftige Preissteigerungen gelegt haben

In den letzten Monaten meldeten sich die Führungskräfte verschiedener Publisher zu Wort und verwiesen auf die aktuellen Preise von Spielen, die ihrer Meinung nach zu gering sind, um die stetig steigenden Produktionskosten großer Triple-A-Titel aufzufangen.

Daher gingen Analysten davon aus, dass es auf kurz oder lang zu einer weiteren Preiserhöhung von Spielen kommen wird. Insbesondere Rockstars kommender Open-World-Blockbuster „GTA 6“ wurde von mehreren Analysten als ein Titel genannt, bei dem die Spieler einen höheren Preis in Kauf nehmen würden. Den Anfang macht allerdings ein anderer Publisher: Nintendo.

Das Unternehmen stellte heute die Switch 2 ausführlich vor und kündigte im Zuge der Präsentation „Mario Kart World“ an. Wie sich der offiziellen Beschreibung im My Nintendo Store entnehmen lässt, handelt es sich bei dem Fun-Racer um den ersten Titel, der hierzulande über den Preis von 79,99 Euro hinausgeht.

Sorgt Nintendo für einen Dominoeffekt?

Im eShop wird Nintendo „Mario Kart World“ demnach zum Preis von 79,99 Euro ins Rennen schicken. Möchtet ihr euch den Fun-Racer hingegen in der physischen Version zulegen, bittet euch Nintendo mit 89,99 Euro zur Kasse. In diesem Zusammenhang müssen wir darauf hinweisen, dass die Preiserhöhung offenbar nicht für alle Nintendo-Spiele auf der Switch 2 gilt.

Das ebenfalls heute angekündigte „Donkey Kong Bananza“ listet Nintendo im My Nintendo Store für 69,99 Euro (digital) beziehungsweise 79,99 Euro (physisch). Trotz allem stellt sich natürlich die Frage, ob Nintendo nicht einen Dominoeffekt auslöst.

Den Aussagen diverser Analysten zufolge wartete die Branche im Prinzip nämlich nur darauf, dass einer der großen Publisher einen namhaften Titel nutzt, um sich mit einer Preiserhöhung für Spiele aus der Deckung zu wagen.

Wie die Vergangenheit zeigte, zogen andere Publisher und Studios bei entsprechenden Preisanpassungen schnell nach. Daher ist wohl davon auszugehen, dass wir das 89,99 Euro-Preisschild für Videospiele auf kurz oder lang öfter zu sehen bekommen.

Mehrere Publisher kritisieren „niedrige“ Spielepreise

Dafür sprechen auch die Aussagen diverser Publisher. Capcoms COO Haruhiro Tsujimoto wies bereits auf der Tokyo Game Show 2023 darauf hin, dass er die Preise von Spielen für zu niedrig hält. „Persönlich finde ich, dass die Preise für Spiele zu niedrig sind“, so der COO. „Die Entwicklungskosten sind etwa 100 Mal höher als in der Zeit des Famicom (NES). Aber der Preis für Software ist nicht so stark gestiegen.“

In dieser Generation gehörte Take-Two Interactive zu den ersten Publishern, die die Preise ihrer Spiele anhoben. Hierzulande von 69,99 Euro auf 79,99 Euro. Wie die Aussagen von Take-Two-Präsident Strauß Zelnick in der näheren Vergangenheit andeuteten, ist ein höherer Preis für kostspielige Produktionen wie „GTA 6“ ein Thema, das intern immer wieder diskutiert wird.

Zelnick schloss sich den Aussagen von Tsujimoto an und sprach ebenfalls davon, dass Videospiele gemessen an ihrem Wert „sehr sehr günstig seien“.

In den nächsten Wochen und Monaten dürften sich die Publisher die Reaktionen der Spieler auf den Preis von „Mario Kart World“ sicherlich genau anschauen. Sollte der Aufschrei der Gaming-Community genauso schnell verpuffen wie bei den letzten Preissteigerungen, dürften teurere Videospiele sicherlich nur eine Frage der Zeit sein.

Wie seht ihr das Ganze? Wäre eine Erhöhung der Spielepreise auf beispielsweise 89,99 Euro für euch akzeptabel? Oder würdet ihr bei solchen Preisen zukünftig von Käufen zum Release abwarten und auf Sales warten?

Verratet es uns in den Kommentaren.

