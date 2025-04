Switch 2: Nintendo wählte fast einen anderen Namen – Wichtiges Detail sorgte für die Entscheidung

Nachdem Nintendo bereits im Januar einen ersten Blick auf die Switch 2 gewährt hatte, wurde die neue Konsole am heutigen Nachmittag im Rahmen einer Direct-Präsentation ausführlich vorgestellt. Das japanische Unternehmen nannte unter anderem das Launch-Datum und den Verkaufspreis.

Im Anschluss veröffentlichte Nintendo außerdem eine Frage-und-Antwort-Runde mit Kouichi Kawamoto und Takuhiro Dohta, den beiden leitenden Entwicklern der Switch 2. Dabei sprachen sie auch über den Namen der Konsole und gewährte einen interessanten Einblick in die offenbar problematische Namensfindung. Und beinahe hätten sich die Verantwortlichen für einen anderen Namen entschieden.

Switch 2 hätte beinahe den Namen Super Nintendo Switch bekommen

Wie Kawamoto enthüllte, erwog Nintendo ernsthaft, die Switch 2 in Anlehnung an die legendären Konsolen NES und SNES als Super Nintendo Switch zu benennen. Doch ein entscheidendes Detail sorgte schließlich dafür, dass diese Idee nicht umgesetzt wurde. „Wir haben sogar Ideen wie Super Nintendo Switch in Betracht gezogen“, sagte Kawamoto. „Allerdings konnte Super NES, das nach dem NES erschien, keine NES-Spiele abspielen. Da Switch 2 Switch-Spiele abspielen kann, erschien uns die gleiche Namenskonvention wie Super NES nicht sinnvoll.“

Er ergänzte: „Switch 2 ist ein neues System mit verbesserter Leistung, aber wir möchten, dass Spieler, die es in die Hände bekommen, nicht auf die technischen Daten achten, sondern es als das neueste von Nintendo entwickelte System betrachten. In der Hoffnung, dass es zum neuen Standard für Nintendo Switch wird, haben wir es Nintendo Switch 2 genannt.“

Dennoch war die Namensgebung kein einfaches Unterfangen, wie Kawamoto zugab: „Es gab viele Ideen für den Namen und wir hatten wirklich Mühe, den richtigen zu finden.“ Und auch Dohta gestand: „Wir hatten wirklich Mühe, weil es so viele verschiedene Ideen gab, aber am Ende, nach langem Hin und Her, waren wir uns alle einig, dass es doch Nintendo Switch 2 werden sollte.“

Die Philosophie hinter dem Namen

Wie Dohta außerdem verraten hat, sollte der Name der Konsole den Spielern direkt deutlich machen, was sie erwarten können: „Von Beginn der Entwicklung an wollten wir, dass die Switch 2 ein System ist, das einer breiten Spielerschaft Spaß macht. Daran hat sich auch von der Switch zur Switch 2 nichts geändert.“

„Ich wollte ein Spielerlebnis schaffen, das möglichst vielen Spielern Spaß macht, und nicht nur denen, die Hochleistungshardware bevorzugen. Deshalb wollten wir einen Namen, der potenziellen Kunden klarmacht, dass die Nintendo Switch 2 das neueste System ist, falls sie eine Switch kaufen möchten“, sagte Dohta abschließend.

Erscheinen wird die Switch 2 weltweit am 5. Juni 2025. Hierzulande wird die neue Nintendo-Konsole für 469,99 Euro erhältlich sein. Alternativ wird zum Launch auch ein Bundle mit „Mario Kart World“ erscheinen, das mit 509,99 Euro zu Buche schlagen wird. Vorbestellungen werden ab dem 8. April 2025 möglich sein – vorerst allerdings nur über den My Nintendo Store. Zudem müssen potenzielle Käufer bestimmte Anforderungen erfüllen.

