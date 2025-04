Nintendo Switch 2: Release-Datum und Preis bestätigt, erste Spiele und Funktionen enthüllt

Nach monatelangen Spekulationen hat Nintendo konkrete Details zur Switch 2 veröffentlicht. Im Rahmen einer offiziellen Präsentation wurde nicht nur der Releasetermin bestätigt. Ebenfalls widmete sich das japanische Traditionsunternehmen einigen der technischen Details.

Switch 2 hat einen Termin und auch der Preis steht fest

Zunächst die wohl wichtigste Ankündigung: Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Der Preis liegt bei 469,99 Euro. Für 509,99 Euro gibt es das Paket in Kombination mit dem neuen „Mario Kart“. Vorbestellungen starten am 8. April 2025. Einzelne Spiele sollen in der physischen Edition als Standardversion bis zu 89,99 Euro kosten. Dieser Preis wird für „Mario Kart World“ genannt. Digital soll es 79,99 Euro kosten.

Mit der Veröffentlichung wird ein vollständiges Basispaket ausgeliefert, das die Konsole selbst, zwei Joy-Con-Controller, ein Dock zur Verbindung mit dem Fernseher sowie das notwendige Netzteil umfasst. Die Switch 2 verfügt über ein 7,8 Zoll großes Display mit 1.080p. Der Interne Speicher beträgt 256 GB.

Eine Neuerung ist die Integration eines Mikrofons direkt in die Konsole. Laut Nintendo ist dieses in der Lage, Sprachaufnahmen auch bei Umgebungsgeräuschen und aus größerer Entfernung präzise zu erfassen. Zusätzlich wird eine separate Kamera angeboten, die das Gesicht des Spielers während des Spielens erfassen kann. Sie kostet 59,99 Euro.

Ein weiteres technisches Detail betrifft die Steuerung: Nintendo hat bestätigt, dass sich die Joy-Con-Controller der Switch 2 seitlich gedreht als optische Maus verwenden lassen. Diese Funktion wurde zuvor durch Patente und einen Trailer angedeutet und ist nun offiziell Teil des Konzepts.

GameChat-Funktion und C-Taste offiziell vorgestellt

Lange Zeit wurde über die sogenannte C-Taste spekuliert, die am rechten Joy-Con der Switch 2 platziert ist. Heute hat Nintendo deren Funktionalität konkretisiert. Über die Taste wird die neue GameChat-Funktion aktiviert. Sie erlaubt es Spielern, systemübergreifend zu kommunizieren, auch wenn unterschiedliche Titel gespielt werden.

Im GameChat können Nutzer zudem ihren Bildschirm teilen. Diese Funktion steht bis zum 31. März 2026 kostenlos zur Verfügung, danach wird ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement benötigt. Die Einführung der Taste geht mit Spekulationen über deren Bedeutung einher – Begriffe wie „Campus“, „Community“ oder „Connect“ wurden in Fankreisen diskutiert.

Vorgestellt wurde heute ebenfalls der Pro-Controller der Switch 2. Dieser erscheint zeitgleich mit der Konsole am 5. Juni und verfügt über neuartige GL/GR-Paddles, die individuell belegt werden können. Zusätzlich ist die C-Taste für die GameChat-Funktion integriert. Der Controller bietet einen Kopfhöreranschluss, Bluetooth- und NFC-Unterstützung. Der Preis liegt bei 89,99 Euro.

Mario Kart World erscheint zum Start

Ein Bestandteil des Line-ups ist “Mario Kart World”, das zeitgleich mit der Switch 2 veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um den ersten vollständig neuen Ableger der Serie seit über zehn Jahren. Zu den Kernfunktionen des Spiels zählen unter anderem ein Free-Roam-Modus, das sogenannte Grinding sowie Wall Jumping. Außerdem können Spieler Charaktere mit unterschiedlichen Outfits ausstatten.

Die Rennen in “Mario Kart World” sollen sich dynamisch an die Tageszeit und Wetterbedingungen anpassen. Insgesamt nehmen 24 Fahrer pro Rennen teil, darunter bekannte Figuren wie Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Toad, Bowser und Pauline. Eine separate Präsentation zu diesem Titel ist für den 17. April angekündigt.

Titel wie „Metroid Prime 4“, „Pokemon Legends Z-A“, „Zelda: Breath of the Wild“, „Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Kirby and the Forgotten Land“ werden nochmals als Enhanced-Edition veröffentlicht.

Ein weiteres Spiel, das für die Switch 2 angekündigt wurde, ist „Elden Ring“. Passend dazu gab Nintendo bekannt, dass die Hand-Konsole bis zu 120 FPS, HDR und 4K unterstützen wird.

Weitere gezeigte Spiele für die Switch 2 (eine vollständige Übersicht folgt):

Borderlands 4

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

EA Sports FC 2025

Hades 2

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

Madden 2025

Project 007

Split Fiction

Street Fighter 6

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Yakuza 0: Director’s Cut

Die Nintendo Switch 2 wird weltweit ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein. Weitere Details zur Verfügbarkeit von Zubehör, Launch-Titeln und Software sollen in den kommenden Wochen folgen.

