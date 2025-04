The Duskbloods: Bloodborne trifft Elden Ring? Neues FromSoftware-Spiel exklusiv für Switch 2 angekündigt

The Duskbloods:

Fans von FromSoftware und vor allem von „Bloodborne“ dürfte während der heutigen Nintendo Direct zur Switch 2 für einen kurzen Moment das Herz in die Hose gerutscht sein: Während die Spiele der Drittanbieter vorgestellt wurden, feierte zum Schluss ein Trailer zum neuesten Werk der „Dark Souls“– und „Elden Ring“-Entwickler seine Premiere.

Das Video zeigte den typischen düsteren und gotischen Stil und auch die bekannte Atmosphäre des 2014 exklusiv für die PS4 veröffentlichten Action-Rollenspiels und die Fans dachten, ein langjähriger Wunsch ginge in Erfüllung: die Ankündigung von „Bloodborne 2“. Doch stattdessen handelte es sich bei dem gezeigten Titel um „The Duskbloods“, der auf den ersten Blick wie eine Mischung aus „Bloodborne“ und „Elden Ring“ wirkte.

Hidetaka Miyazaki neuestes Werk erscheint für die Switch 2

Die schlechte Nachricht für alle Nicht-Nintendo-Spieler gleich vorweg: „The Duskbloods“ wird exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Geplant ist die Veröffentlichung für 2026, ohne dass ein konkreter Termin genannt wurde. Und auch sonst verriet der Trailer kaum handfeste Details: Die weitläufigen Umgebungen lassen vermuten, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Open-World-Spiel handeln wird.

Laut Pressemitteilung handelt es sich um ein actiongeladenes PvPvE-Spiel mit Online-Multiplayer, in dem bis zu 8 Spieler um die Vorherrschaft kämpfen. Nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen gnadenlose Feinde. In der Rolle eines „Blutgeschworenen“, eines Kriegers mit übermenschlichen Kräften, gilt es, das „Erste Blut“ zu erlangen, während die Menschheit am Rande des Abgrunds steht.

Zudem ist bekannt, dass Hidetaka Miyazaki, der kreative Kopf und Leiter von FromSoftware, als Game Director für „The Duskbloods“ fungieren wird. Weitere Informationen zum Spiel sollen am Freitag, dem 4. April 2025, in einem „Creator’s Voice“-Artikel auf der offiziellen Webseite von Nintendo enthüllt werden.

Elden Ring: Nightreign ab Ende Mai erhältlich

PlayStation-Besitzer können hingegen ab dem 30. Mai 2025 mit „Elden Ring: Nightreign“ vorliebnehmen. Ebenfalls als Multiplayer-Titel konzipiert, erscheint das Spin-off an diesem Tag für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Solospieler oder Gruppen aus drei Teilnehmern stellen sich einem Zyklus aus drei Tagen und Nächten und kämpfen dabei gegen bekannte Gegner und Bosse aus den Zwischenlanden.

Dabei übernehmen sie die Kontrolle über verschiedene Helden, die jeweils mit ihren einzigartigen Fähigkeiten aufwarten. Dazu gehört auch eine neue Klasse namens „Ironeye“, die Entwickler FromSoftware erst kürzlich in einem Trailer vorgestellt hat. Der Fernkämpfer verlässt sich vorwiegend auf seinen Bogen, der bis zu drei Pfeile gleichzeitig abfeuern kann. Aber auch der Nahkampf ist durch den Einsatz von Dolchen möglich.

Weitere Meldungen zu The Duskbloods.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren