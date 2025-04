Wuchang Fallen Feathers: Großer Umfang & reichlich Wiederspielwert – Entwickler nennen Spielzeit

In einem Interview lieferten uns die Entwickler von Lenzee neue Details zum im Sommer erscheinenden Soulslike "Wuchang: Fallen Feathers". Dabei grenzte das Studio die Spielzeit ein und hob den Wiederspielwert des Titels hervor.

Vor wenigen Tagen grenzten die Entwickler von Lenzee den Release von „Wuchang: Fallen Feathers“ ein und gaben bekannt, dass das Soulslike im Sommer für den PC und die Konsolen erscheint.

Gleichzeitig versprach das Studio, die Spieler in den nächsten Wochen regelmäßig mit Neuigkeiten zu „Wuchang: Fallen Feathers“ versorgen zu wollen. In einem aktuellen Interview mit Gamingbolt sprach Lenzee über den Umfang des Soulslikes und kündigte an, dass sich die Spieler auf ein umfangreiches Abenteuer einstellen dürfen.

Allerdings soll „Wuchang: Fallen Feathers“ nicht nur mit einer stattlichen Spielzeit punkten. Darüber hinaus versprechen die Entwickler von Lenzee einen hohen Wiederspielwert.

Enden sollen zum mehrmaligen Durchspielen motivieren

Laut dem chinesischen Studio werdet ihr je nach Vorgehensweise etwa 40 bis 60 Stunden benötigen, um „Wuchang: Fallen Feathers“ abzuschließen. Mit dem Abschluss der Kampagne ist es aber keineswegs getan.

Gleichzeitig wiesen die Entwickler darauf hin, dass das Soulslike über „mehr als drei unterschiedliche Enden verfügt“. Die Enden sollen sich grundlegend voneinander unterscheiden und euch dazu animieren, „Wuchang: Fallen Feathers“ mehr als ein Mal durchzuspielen.

Abseits der Haupthandlung bietet das Soulslike optionale Missionen, die die Spielzeit erhöhen und laut Entwicklerangaben Einfluss auf die Geschichte von „Wuchang: Fallen Feathers“ nehmen. „Die Nebenquests werden die Hauptgeschichte beeinflussen“, ergänzte Lenzee.

„Derzeit gibt es mehr als drei Enden. Es sind völlig unterschiedliche Enden, die die völlig unterschiedlichen Schicksale von Wuchang zeigen.“

Stellt euch den Auswirkungen einer mysteriösen Krankheit

In „Wuchang: Fallen Feathers“ führt unser Weg in das alte China der Ming-Dynastie. Im 17. Jahrhundert wird das Land Shu von der geheimnisvollen „Gefiederkrankheit“ heimgesucht, die dafür sorgt, dass sich Menschen in gefährliche Monster verwandeln.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Piratenkriegerin Wuchang und geht dem Mysterium der „Gefiederkrankheit“ auf den Grund. Während ihr versucht, die von der Krankheit ausgehende Gefahr ein für alle Mal zu bannen, erfahrt ihr gleichzeitig mehr über die Hintergrundgeschichte und das Schicksal der Protagonistin Wuchang.

„Wuchang: Fallen Feathers“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

