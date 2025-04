BAFTA: Laut Umfrage – das sind die einflussreichsten Videospiele aller Zeiten

In wenigen Tagen verleiht British Academy of Film and Television Arts, kurz BAFTA, wieder ihre Game Awards. Vor der Preisverleihung wurde die Öffentlichkeit jedoch noch zu ihren einflussreichsten Videospielen aller Zeiten befragt.

Die britische Organisation British Academy of Film and Television Arts, besser bekannt unter dem Kürzel BAFTA, verleiht nicht nur jedes Jahr Preise in den Bereichen Film und Fernsehen. Seit 2004 werden auch die British Academy Video Games Awards vergeben.

Die nächste Verleihung findet bereits am 8. April 2025 statt. Vor der Award-Show hat die Organisation noch die Öffentlichkeit befragt, was für sie die einflussreichsten Videospiele aller Zeiten sind. Die Antworten könnten in diesem Jahr wohl kaum kontroverser sein.

Diese Titel wurden von den Briten genannt

BAFTAS Liste mit den mutmaßlich einflussreichsten Videospielen aller Zeiten wird im Internet eifrig diskutiert. Ganze 21 Titel finden sich in der Tabelle wieder, die in ihrem Alter und den Genres variieren.

So wurden etwa Klassiker wie „Super Mario Bros.“, „The Sims“ oder auch „Pong“ von den Briten aufgezählt. Daneben können sich jedoch auch neuere Titel wie „Baldur’s Gate 3“ oder das vor wenigen Wochen erschienene „Kingdom Come: Deliverance 2“ über einen Platz in der Liste freuen. Zum einflussreichsten Spiel überhaupt wurde von der britischen Öffentlichkeit das 1999 erschienene „Shenmue“ gekürt.

Dies sind die einflussreichsten Videospiele aller Zeiten, gewählt von der britischen Öffentlichkeit:

Antworten der Öffentlichkeit sorgen für Gesprächsstoff

Wie ernst man die Antworten nehmen kann, sei dahingestellt. Auf Reddit finden sich beispielsweise einige Beiträge von Fans, die ihre Mitspieler zur Abstimmung für bestimmte Titel auffordern.

Auch Platz 7 für „Kingdom Come: Deliverance 2“, das erst am 4. Februar 2025 erschienen ist, scheint nicht bei allen Spielern gut anzukommen. „Ich glaube, ich spreche für viele von uns, wenn ich sage: Was zum Teufel ist Kingdom Come Deliverance 2? ZWEI MONATE ALT?“, meinte etwa ein Nutzer auf Reddit.

„Ich stimme Baldur’s Gate 3 oder Kingdom Come 2 auf dieser Liste nicht zu“, schrieb ein weiterer Spieler. „Beides sind großartige Spiele, aber ich finde, für eine Liste der einflussreichsten Spiele muss man den Titeln Zeit geben, sich zu entwickeln, um ihre Wirkung zu erkennen. Ich habe das Gefühl, dass man das bei einem Spiel, das gerade mal anderthalb Jahre auf dem Markt ist (BG3) und vor allem bei einem, das erst seit zwei Monaten auf dem Markt ist (KCD2), nicht haben kann.“

Wie steht ihr zu der Liste? Welche Spiele sind eurer Meinung nach am einflussreichsten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Quelle: BAFTA, Polygon, IGN, Reddit

Weitere Meldungen zu BAFTA, BAFTA Awards 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren