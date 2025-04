Battlefield 6: Datamines liefern Details zum Battle-Royale-Modus – Bericht

In der jüngeren Vergangenheit mehren sich Hinweise darauf, dass Electronic Arts und DICE an umfassenden Neuerungen für “Battlefield 6” arbeiten. Dazu scheint ein Battle-Royale-Modus zu gehören, über den bislang noch keine offiziellen Informationen vorliegen.

Im Rahmen von Datamining-Aktivitäten, die über die Plattform „Battlefield Labs“ durchgeführt wurden, kamen weitere Hinweise ans Tageslicht. Mehrere Dataminer analysierten die Spieldateien, die ihnen im Zuge eines Playtests zur Verfügung standen. Dabei stießen sie auf Hinweise, die eine Integration eines eigenständigen Battle-Royale-Modus nahelegen, wie Insider Gaming berichtet.

Hinweise auf Spielstruktur und Inhalte

In den Spieldateien von „Battlefield Labs“ finden sich Elemente, die auf ein vollständiges Battle-Royale-System hindeuten: Unterstützt werden offenbar Solo-, Duo-, Trio- und Squad-Spielvarianten. Auch ein klassisches Rüstungssystem, Loot mit unterschiedlichen Seltenheitsstufen, Upgrades und eine sich verkleinernde Spielzone sind Teil der Datensätze.

Ein weiterer Modus namens „Gauntlet“ taucht ebenfalls in den Dateien auf, wobei hierzu bisher keine genaueren Informationen bekannt sind. Darüber hinaus ist von sogenannten Call-Ins und speziellen Update-Kits die Rede.

Eine “Free-to-Play”-Komponente wird explizit erwähnt und scheint zentraler Bestandteil des Modus zu sein. Dieses Modell erinnert an vergleichbare Ansätze anderer Franchise-Ableger wie “Call of Duty: Warzone”. Electronic Arts und DICE scheinen zu hoffen, ähnliche Spielerzahlen zu erreichen und die Leute zu Premium-Käufen zu animieren bzw. die Kampagne und den Multiplayer-Modus des Hauptspiels schmackhaft zu machen.

Angeblich entsteht der Battle-Royale-Modus von „Battlefield 6“ bei Ripple Effect, einem Studio, das bereits an früheren “Battlefield”-Inhalten beteiligt war. Die Entscheidung für ein Free-to-Play-Modell wird in Verbindung mit Byron Beede gebracht, dem aktuellen General Manager der Reihe. Er war zuvor für den Live-Service-Bereich von “Call of Duty” verantwortlich.

Fokus auf Gunplay und Movement

Erste Einblicke in den neuen Shooter gewähren Electronic Arts und DICE mit „Battlefield Labs“, einem Testprogramm, das die Community in die Entwicklung von „Battlefield 6“ einbezieht. Im Rahmen eines ersten Playtests, der ausschließlich auf dem PC gestartet wurde, legten die Entwickler den Fokus auf zentrale Gameplay-Mechaniken wie Movement und Gunplay.

Ziel von DICE ist es, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler zugänglich ist. Dazu zählen unter anderem ein überarbeitetes Rückstoßsystem sowie individuelle Waffen-Feedbacks. Wir berichteten:

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für “Battlefield 6” liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor – lediglich ein Release-Zeitraum wurde genannt. Ebenso wenig wurde der Battle-Royale-Modus offiziell bestätigt.

