Clair Obscur Expedition 33: Trailer stellt Sciel vor – Details zu PS5 Pro-Support & Trophäen

Wenige Wochen vor dem Release des Rollenspiels lieferten uns die Entwickler von Sandfall Interactive in einem Trailer frische Eindrücke zu "Clair Obscur: Expedition 33". Zudem ging das Studio auf die Grafikmodi auf den Konsolen ein und enthüllte erste Details zu den Trophäen.

Zu den potenziellen Highlights der kommenden Wochen zählt sicherlich das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ von Sandfall Interactive, das kürzlich den Gold-Status erreichte.

Um die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen, hat das französische Studio einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser rückt Sciel, eine der spielbaren Figuren, in den Mittelpunkt. Im Rahmen des Videos liefert uns Sandfall Interactive nicht nur Einblicke in Sciels Hintergrundgeschichte, sondern präsentiert sie auch in Aktion.

Der Trailer liefert frische Spielszenen und vermittelt uns zudem einen ersten Eindruck von den Fähigkeiten und Spezialangriffen, mit denen Sciel in die rundenbasierte Kämpfe zieht.

Diese Grafikmodi warten auf den Konsolen

Ergänzend zur Veröffentlichung des Trailers gingen die Verantwortlichen von Sandfall Interactive auf die technische Umsetzung von „Clair Obscur: Expedition 33“ ein. Wie das Studio ankündigte, warten auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S zwei unterschiedliche Grafikmodi, die es den Spielern ermöglichen, das Rollenspiel je nach ihren Vorlieben zu spielen.

Der Qualitätsmodus bietet eine höhere Auflösung und mehr grafische Details. Der Performancemodus hingegen richtet sich an Spieler, die ihre Titel lieber in einer höheren Framerate spielen und gewillt sind, dafür Abstriche bei der nativen Auflösung und der Grafikqualität in Kauf zu nehmen.

Konkrete Werte nannte Sandfall Interactive in diesem Zusammenhang nicht. Es dürfte aber wohl auf (möglicherweise hochskalierte) 4K und 30FPS im Qualitätsmodus und eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde bei einer niedrigeren nativen Auflösung im Performancemodus hinauslaufen.

Die PS5 Pro unterstützt „Clair Obscur: Expedition 33“ zum Launch ebenfalls. Auf Sonys High-End-Konsole versprechen die Entwickler eine bessere Gesamtperformance. Näher ins Detail ging das Studio aber auch hier nicht.

Mehr als 50 Trophäen warten auf ihre Freischaltung

Abschließend lieferten die Entwickler Neuigkeiten für alle Trophäenjäger unter euch. Der heutigen Ankündigung zufolge wollen in der PS5-Version 55 Trophäen von euch freigeschaltet werden. Beziehungsweise 56, wenn wir die Platin-Trophäe hinzuzählen.

Die Trophäen decken laut Sandfall Interactive viele Aspekte des Spiels ab und belohnen euch beispielsweise für den Abschluss der Story, das Meistern optionaler Bosskämpfe oder das Sammeln bestimmter Gegenstände.

Nachfolgend eine Übersicht über die ersten enthüllten Trophäen.

Expeditionsteilnehmer : Erreiche Level 33.

: Erreiche Level 33. Überladung : Nutze mit Gustave eine vollständig aufgeladene Überladung, die einen Gegner zerstört.

: Nutze mit Gustave eine vollständig aufgeladene Überladung, die einen Gegner zerstört. Folge der Spur : Finde alle Tagebücher früherer Expeditionen.

: Finde alle Tagebücher früherer Expeditionen. Profi : Besiege einen Boss, ohne Schaden zu nehmen.

: Besiege einen Boss, ohne Schaden zu nehmen. Kenner: Finde alle 33 Musikplatten.

„Clair Obscur: Expedition 33“ erscheint am 24. April 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

