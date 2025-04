Elden Ring: Switch-2-Version mit neuen Inhalten – Update auch für PS5 und PS4? 

Am gestrigen Donnerstag widmete Nintendo der Switch 2 eine 60-minütige Direct und gewährte neben dem Blick auf die Konsole auch einen Ausblick auf die kommenden Titel. Dabei waren vor allem zahlreiche Spiele bekannter Drittanbieter vertreten, darunter auch „Elden Ring“ von Entwickler From Software.

Das preisgekrönte Action-Rollenspiel wird als sogenannte „Tarnished Edition“ für die neue Nintendo-Plattform erscheinen und neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ sowie zusätzliche Inhalte in Form von Waffen, Rüstungen und Anpassungsoptionen für das Reittier Torrent enthalten.

Inhalte der Tarnished Edition auch für andere Plattformen

Wie Publisher Bandai Namco in einer Pressemitteilung (via Gematsu) bekannt gegeben hat, werden die anderen Plattformen allerdings nicht leer ausgehen: „Der Titel bietet außerdem neue Rüstungen, Waffen und Anpassungsmöglichkeiten für Torrents Aussehen. Die zusätzlichen Inhalte werden auch auf anderen Plattformen verfügbar sein.“ Dementsprechend werden auch die PS5- und PS4-Version mit den neuen Gegenständen versorgt.

Konkrete Details nannten die Verantwortlichen noch nicht, allerdings ist davon auszugehen, dass ein entsprechendes Update für „Elden Ring“ veröffentlicht wird, sobald die „Tarnished Edition“ für die Switch 2 erhältlich ist. Allerdings steht ein Release-Termin bislang noch aus. Einen ersten Blick auf die neuen Rüstungen und die Anpassungsoptionen für Torrent gewährt der Trailer, der im Rahmen der Nintendo Direct gezeigt wurde.

From Software bringt weiteres Spiel auf die Switch 2

Neben „Elden Ring“ wird From Software obendrein noch ein weiteres Spiel auf die Switch 2 bringen: Im Zuge der gestrigen Direct kündigten die Entwickler mit „The Duskbloods“ ihr neuestes Werk an, das 2026 exklusiv für die kommende Nintendo-Konsole erscheinen wird. Dabei scheint es sich um ein PvPvE-Spiel mit Fokus auf Online-Multiplayer zu handeln, das unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki persönlich entsteht.

Bis zu 8 Spieler können in actiongeladenen Schlachten nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen Feinde antreten, um das sogenannte „Erste Blut“ zu erlangen. Weitere Details zu „The Duskbloods“ werden am morgigen Freitag erwartet. Ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch für andere Plattformen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Als Nächstes steht von From Software das Multiplayer-Spin-off „Elden Ring: Nightreign“ an, das ab dem 31. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich sein wird. In dem Roguelike-inspirierten Abenteuer müssen die Spieler einen Zyklus aus drei Tagen und Nächten überleben und sich einer Reihe von mächtigen Feinden entgegenstellen.

