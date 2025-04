Five Nights at Freddy’s 2: Erster Teaser-Trailer schürt die Angst mit bekannten und neuen Schrecken

Five Nights at Freddy’s 2:

Die Film-Fortsetzung „Five Nights at Freddy’s 2“ zeigt sich ab sofort in einem ersten Teaser-Trailer der einen schaurigen Vorgeschmack auf den kommenden Horrorfilm gewährt. Neben den bekannten Animatronics gibt sich außerdem auch Balloon Boy erstmals die Ehre.

Obwohl die Kino-Adaption von „Five Nights at Freddy’s“ im Jahr 2023 nur mäßige Kritiken einfahren konnte und vor allem die Handlung und fehlende Spannung bemängelt wurden, fielen die Bewertungen der Zuschauer im Gegensatz dazu äußerst positiv aus. Das spiegelte sich auch an den Kinokassen wider und so konnte der Horrorfilm weltweit über 291 Millionen US-Dollar einspielen – während das Budget bei nur 20 Millionen lag.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen von Universal Pictures und Blumhouse Productions bereits kurze Zeit später eine Fortsetzung bestätigt haben: „Five Nights at Freddy’s 2“ wird im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen und zeigt sich ab sofort auch in einem ersten Teaser-Trailer, der einen Ausblick auf die Rückkehr von Freddy, Bonnie und Chica gewährt.

Teaser-Trailer zu FNAF 2 lässt die Animatronics los

Doch „Five Nights at Freddy’s 2“ wird den Fans nicht nur ein Wiedersehen mit ihren bekannten „Lieblingsmonstern“ bescheren, sondern auch neue, noch unheimlichere und gefährlichere Animatronics bieten. So liefert das bewegte Bildmaterial auch einen ersten Vorgeschmack auf Balloon Boy, der erstmals in der Post-Credits-Szene von „Five Nights at Freddy’s“ zu sehen war. Außerdem sind auch die beiden Hauptdarsteller Josh Hutcherson und Elizabeth Lail zu sehen, die schon im Vorgänger mit von der Partie waren.

Darüber hinaus kehren auch Piper Rubio und Matthew Lillard in ihren bekannten Rollen zurück. Darüber hinaus liefert der Teaser einige vage Hinweise auf die Handlung des Films und vermittelt einen guten Eindruck der düsteren Atmosphäre. Obendrein fallen die verbesserten visuellen Effekte ins Auge, die für noch realistischere und natürlich bedrohlichere Animatronics sorgen.

Kinostart für Anfang Dezember geplant

Eine offizielle Inhaltsangabe zur Handlung von „Five Nights at Freddy’s 2“ liegt bislang noch nicht vor, aber wie der Teaser-Trailer vermuten lässt, können sich Horror-Fans auf eine düstere und spannende Fortsetzung des ersten Films freuen und noch tiefer in die Welt von Freddy Fazbear’s Pizza eintauchen. Bereits Schauspieler Josh Hutcherson versprach, dass der Film im Vergleich zum Vorgänger „viel größer und auch gruseliger“ werden wird.

Für die Regie zeichnet sich ein weiteres Mal Emma Tammi verantwortlich, während Horror-Experte Jason Blum gemeinsam mit Scott Cawthon, dem Schöpfer der erfolgreichen Videospielvorlage, als Produzenten fungieren werden. Der Kinostart von „Five Nights at Freddy’s 2“ wird hierzulande am 4. Dezember 2025 erfolgen.

Weitere Meldungen zu Five Nights at Freddy's 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren