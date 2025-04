Monster Hunter Wilds: Umfangreiches Titel-Update 1 ab morgen erhältlich – alle Neuerungen und Verbesserungen im Changelog

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und legte einen fulminanten Start hin: Das Action-Rollenspiel verkaufte sich so schnell wie noch kein anderes Spiel von Capcom zuvor und so wurde die Marke von acht Millionen Einheiten nach nur drei Tagen geknackt.

Nun können sich die Millionen von Spielern auf den morgigen Freitag freuen: An diesem Tag wird Capcom nämlich das erste große Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ veröffentlichen, das nicht nur zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen vornimmt, sondern auch etliche neue Inhalte – darunter auch weitere Monster und Quests – mit sich bringt. Ein Überblick über alle Details liefert das schon jetzt bereitgestellte Changelog.

Auf der offiziellen Webseite hat Capcom aber nicht nur alle Details zum kommenden Update veröffentlicht, sondern auch bekannt gegeben, dass der Download ab morgen früh um 5 Uhr unserer Zeit möglich sein wird. Auf der PS5 müssen Spieler ungefähr 10 Gigabyte an Daten herunterladen. Im Anschluss darf unter anderem die Jagd auf neue Monster wie Mizutsune und Zoh Shia eröffnet werden.

Außerdem warten neue Story-, Zusatz- und Nebenmissionen darauf, erledigt zu werden. Obendrein gibt es mit der Großen Stätte einen neuen Treffpunkt, der für alle Spieler ab Jägerrang 16 zugänglich sein wird. Dort stehen neue Funktionen, Arenaquests und das Fass-Bowling-Minispiel zur Verfügung.

Monster Hunter Wilds – Titel-Update Version 1.010.00 Changelog:

Wichtige Neuerungen und Änderungen:

Es können jetzt neue Monster erjagt werden, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden.

Der Mizutsune wurde hinzugefügt. Erreiche JR 21, um eine zusätzliche Mission freizuschalten, die bei Kanya im Basislager im Karminwald gestartet werden kann. Schließe die Mission ab, um den Mizutsune freizuschalten.

Der Gehärtete Mizutsune wurde hinzugefügt und erscheint, sobald die Mizutsune-Zusatzmission abgeschlossen und mindestens JR 41 erreicht wurde.

Der Zoh Shia wurde als hochrangiges Monster hinzugefügt. Erreiche JR 50, um eine Story-Mission für den Zoh Shia freizuschalten.

Neue Story-, Zusatz- und Nebenmissionen wurden hinzugefügt.

Neue Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten wurden hinzugefügt.

Bei Rüstungen der Seltenheit 5 und höher wurde die maximale Verbesserungsstufe erhöht.

Die Große Stätte wurde hinzugefügt. Sie wird durch Abschließen einer Tutorial-Mission freigeschaltet, die ab JR 16 erscheint.

Der Großen Stätte wurden die folgenden Funktionen hinzugefügt: Fass-Bowling, die Diva, der Arenaquest-Schalter, die Kantine, das Armdrück-Fass.

Die Expeditions-Rekordtafel wurde in der Großen Stätte hinzugefügt, zusammen mit Ranglisten für Rekordjagd-Quests.

Arenaquests wurden hinzugefügt.

Herausforderungsquests und Freie Herausforderungsquests (Herausforderungsquests ohne Ausrüstungseinschränkungen) wurden hinzugefügt und werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

Neue Statusanomalien wurden hinzugefügt.

Neue gesprochene Textzeilen für Feldexpertin Alma wurden hinzugefügt.

Jägerprofilen wurde ein Arenaprotokoll hinzugefügt.

Das Menü „Aussehen verändern“ im Lager enthält jetzt die Option „Almas Kleidung ändern“.

Neue Ausstattungsoptionen für Feldlager wurden hinzugefügt.

Neue Kategorien für Befristete Beutezüge wurden hinzugefügt.

Neue gesprochene Textzeilen, Posen-Sets und Gesten wurden hinzugefügt.

Vorbereitungen für das Fest der Eintracht wurden getroffen, das für die Zeit vom 23. April bis zum 6. Mai geplant ist.

Die folgenden Funktionen werden während des Fests der Eintracht vorübergehend verändert: die Kleidung der Feldexpertin, Saikrii-Dekorationen, die Liederliste der Diva, Dekorationen in der Großen Stätte, das Menü in der Kantine.

Fehlerbehebungen und Balanceanpassungen:

Basen und Einrichtungen

Nach Freischalten der Großen Stätte wird der Jagdgruppen-Infoschalter vom Basislager in der Windebene in die Große Stätte verlegt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die mehrmalige Nutzung des Grills in einem Zelt dazu führen konnte, dass die Spielsteuerung nicht mehr funktionierte.

Es wurde ein Fehler beim Grillen behoben, durch den Zutaten zwar verbraucht, die entsprechenden Mahleffekte aber nicht ausgelöst wurden, wenn eine Mahlzeit abgebrochen wurde, weil z. B. eine Umgebungsverbindung aufgelöst wurde.

Die Reaktionszeit der Steuerung wurde in allen Dialogszenen verbessert, beispielsweise bei Gesprächen in Einrichtungen.

Der „Ausruhen“-Befehl erfordert jetzt 500 Gildenpunkte, und Untersuchungen bringen jetzt 10 % mehr Gildenpunkte als zuvor.

Die erforderliche Anzahl an Punkten für „Wyverianisches Einschmelzen“ und „Dekorationen einschmelzen“ im Schmelztiegel wurde erhöht.

Die von einigen Objekten und seltenen Dekorationen erhaltene Anzahl an Einschmelzpunkten wurde erhöht, wenn sie als Material zum Einschmelzen genutzt werden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mahlzeit-Einladungen teilweise angekündigt oder in der Umgebungsinfo angezeigt wurden, wenn die Einladung gar nicht angenommen werden konnte.

Dem Versorgungslager-Menü wurde die Option „Objekte senden“ hinzugefügt, mit der außerhalb des Zeltes Objekte aufgefüllt werden können.

Missionen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Nebenmissionen, für die bestimmte Objekte abgeliefert werden müssen, nicht korrekt abgeschlossen werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Erfüllung von Nebenmissionsbedingungen während Eventquests verhinderte.

Monster und einheimische Wesen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Monster sich in bestimmten Situationen nicht mehr bewegt haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Wunden bei einigen Monstern nach dem Ausführen bestimmter Aktionen unbeabsichtigt verschwanden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Blocken eines Angriffs eines Gravios zum Absturz des Spiels führen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die einführende Kamerasequenz für neu entdeckte Monster auch bei Monstern ausgelöst wurde, die zuvor bereits entdeckt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das einheimische Wesen „Rauchschleiergekko“ in der Windebene nicht aufgetaucht ist.

Das Verhalten einiger Monsteraktionen wurde angepasst.

Für bestimmte Monster wie den Gore Magala wurde die Distanz zwischen Monster und Kamera erhöht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Jin Dahaad ungewollt ein Gebiet verlassen konnte.

Spieler

Allgemein

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Jägerprofil nicht richtig bearbeitet werden konnte.

Eine neue Funktion erlaubt nun das Rückgängigmachen von Jägerprofilbearbeitungen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schleichangriffe mit dem Leichten Bogengewehr, Schweren Bogengewehr oder Bogen nicht abgebrochen werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Waffenanhänger in Szenen erschienen sind, in denen keine Waffen angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den große fallende Felsen geblockt werden konnten.

Lanze: Das Landen von Stoßangriff-Todesstößen nach einem Fokusangriff, dessen erster Treffer einen großen Rückwurf verursacht, wurde erleichtert.

Hammer: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem nach dem Anhalten aus der Bewegung während des Aufladens nicht sofort Fokusangriffe ausgeführt werden konnten.

Bogengewehr: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Wyvernexplosion auf Palico-Angriffe reagierte.

Palico: Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Betäubungs- und Ermüdungswerte nicht erhöhten, wenn ein Palico ein Monster mit einer stumpfen Waffe angegriffen hat.

Jagdhorn: Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Aktionen, für die gleichzeitige Eingaben nötig sind, nicht korrekt ausgeführt wurden.

Die Möglichkeit für Fernkampfangriffe beim Reiten von Saikrii mit dem Schweren und Leichten Bogengewehr wurde verbessert.

Die Effekte des Verdorbenen Mantels wurden angepasst.

Die Schadensminderung des Trutzmantels wurde verbessert.

Die Dauer des Heilmantels und des Ausweich-Mantels wurde erhöht.

Bogen: Der Schaden des Drachentöters wurde verringert.

Bogen: Elementwerte des Kraft-Schnellschusses wurden erhöht.

Bogen: Der Schaden von „Tausend Drachen“ wurde erhöht. Einschließlich bei der Nutzung von Nahkampfbeschichtung und Kraftbeschichtung.

Bogen: Die Fähigkeit „Auflademeister“ wirkt sich jetzt auf Kraftschuss und Kraft-Schnellschuss aus.

Fähigkeiten

Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Eröffnungsschuss“ nicht mit Spezialmunition nutzbar war.

Hilfsjäger

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Hilfsjäger bestimmte Gebiete nicht erreichen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass Gastspieler die Effekte von Rossos Dämonenmunition, Rüstungsmunition oder Erholungsmunition erhalten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gastspieler keine optische Veränderung gesehen haben, wenn ein Hilfsjäger einen Mantel anlegte.

Die Frequenz, mit der Hilfsjäger bestimmte Objekte verwenden können, wurde angepasst.

Feldexperten

Der Abstand, den Feldexperten bei Jagden von Monstern halten, wurde angepasst.

Verschiedenes

Anmeldebonusse

Es gibt jetzt Anmeldebonus-Tage, an denen ein Gratis-Essensgutschein gewährt wird.

Anmeldebonusse enthalten jetzt jeden Tag mindestens einen Fass-Bowling-Gutschein.

System

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass in geteilten Sets Farbinformationen gespeichert wurden.

Es wurde ein Fehler mit einigen Anzeigeeinstellungen der Charaktermodelle auf dem Titelbildschirm und dem Speicherdaten-Auswahlbildschirm behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Modellanzeige für Anhänger bei der Rüstungsvorschau nicht korrekt funktioniert hat.

Es wurde ein Fehler mit den visuellen Effekten des Hoffnung-Talismans behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, sodass die Anzeige von Verbindungsmitgliedern in Basislagern und anderen geteilten Orten jetzt korrekt priorisiert wird.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Abfeuern eines Not-Leuchtzeichens direkt nach Questbeginn häufig Kommunikationsfehler auftraten.

Die Hintergrundfarbe des Spiels außerhalb von Renderbereichen wurde zu Schwarz geändert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Leitung einer Jagdgruppe nicht korrekt an die Vizeleitung übertragen wurde, wenn die Jagdgruppenleitung eine Gruppe verlassen hat.

Es wurde ein Fehler behoben, der es teilweise unmöglich machte, das Kraftamulett oder das Panzeramulett zu erhalten, selbst nachdem die Bedingungen für den Erhalt erfüllt waren. Wenn du die Bedingungen erfüllt und die Objekte noch nicht erhalten hast, kannst du sie nach der Anzeige eines weiteren Questergebnis-Bildschirms erhalten.

Quests

Es wurde ein Fehler behoben, durch den NSC-Dialoge abgeschnitten wurden, wenn bestimmte Story-Aufgaben durch Fangen des Ziels abgeschlossen wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Annehmen einer Untersuchung und einem fehlgeschlagenen Aufbruch (etwa durch einen Kommunikationsfehler) trotzdem die verbleibende Anzahl für die Untersuchung reduziert wurde.

Beim gescheiterten Beitritt einer weiteren Quest während einer laufenden Quest wird jetzt die aktuelle Quest beendet und der Spieler zurück in die Basis gebracht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Aufbruch zu einer Quest bei gleichzeitigen Einladungen über die Plattform der Spielfortschritt verhindert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die maximale Gruppengröße von Quests bei bestimmten Aktionen nicht korrekt funktioniert hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Quests nicht in Not-Leuchtzeichen-Suchen aufgetaucht sind, wenn der Host der Quest das Not-Leuchtzeichen abgefeuert und dann die Quest verlassen hat.

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die angezeigte Anzahl an Feldlagern und ihre Standorte in einigen Situationen nicht mit den tatsächlichen Daten übereinstimmten.

Die Platzierung einiger Erzvorkommen wurde angepasst, damit sie beim Reiten auf dem Saikrii leichter eingesammelt werden können.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige gesprochene Textzeilen nicht korrekt ausgelöst wurden.

Verschiedene Textprobleme wurden behoben.

Einige kleinere Fehler wurden behoben.

So geht es in Zukunft weiter: Events, Monster & mehr

Darüber hinaus hat Capcom erst kürzlich weitere Verbesserungen angekündigt, die von Game Director Yuya Tokuda in einem offenen Brief an die Fans angesprochen wurden. So soll zukünftig unter anderem die Performance weiter optimiert werden, während neue Quality-of-Life-Features für ein noch flüssigeres Spielerlebnis sorgen sollen. Außerdem werden die Entwickler auch am Balancing der Waffen schrauben, „um das Spielerlebnis für alle Spieler langfristig zu verbessern“.

Ende April wird außerdem das erste saisonale Event in „Monster Hunter Wilds“ starten: Vom 23. April bis zum 6. Mai können die Spieler im Rahmen des „Fest der Eintracht: Blütentanz“ an neuen Aktivitäten und Fests teilnehmen, während die Große Stätte als Dreh- und Angelpunkt dienen und entsprechende dekoriert sein wird. Am 30. April wird außerdem die Jagd auf das besonders starke Monster Rey Dau starten. Im Sommer wird dann das zweite Titel-Update mit weiteren neuen Inhalten erscheinen.

