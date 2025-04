Nintendo Switch 2: 80-Euro-Spiele die „neue Normalität“? Analyst sieht vorerst keine Probleme – wahrer Test kommt noch

Für die Switch 2 hebt Nintendo die Spielepreise an und verlangt für die digitale Version von „Mario Kart World“ 80 Euro, für die physische Fassung werden sogar 90 fällig. Der bekannte Mat Piscatella geht dennoch von einer hohen Nachfrage aus - die Bewährungsprobe komme erst im nächsten Jahr.

Gestern Nachmittag lüftete Nintendo das Geheimnis um die Switch 2 und stellte die Konsole in einer ausführlichen Direct-Präsentation vor. Neben einem Blick auf die neuen Funktionen und die ersten Spiele enthüllten die Japaner auch den Launch-Termin und den Verkaufspreis: Mit 469,99 Euro wird die kommende Konsole im Vergleich zu ihrem Vorgänger deutlich teurer.

Ein noch größeres Problem sehen die Fans allerdings in den Preisen für die Spiele, die Nintendo ebenfalls angehoben hat. Für „Mario Kart World“ werden beispielsweise 80 Euro fällig – wohlgemerkt für die digitale Version. Wer zur physischen Fassung greift, darf sogar stolze 90 Euro bezahlen. Damit übertrifft Nintendo die aktuell üblichen Videospielpreise bei Weitem. Der bekannte Analyst Matt Piscatella sieht darin jedoch kein Problem – zumindest vorerst.

„Super-Enthusiasten“ werden zunächst zuschlagen

Der Branchenkenner und Business-Analyst von Circana reagierte zunächst in einem Bluesky-Beitrag auf die neue Preisgestaltung von Nintendo und schrieb, dass es sich um eine „neue Normalität der Preise“ handeln würde. Allerdings: „Doch statt eines langsamen Anstiegs, wie wir ihn in den letzten Jahren im Lebensmittelhandel erlebt haben, werden wir plötzlich alles auf einmal erleben.“

Im Gespräch mit IGN erläuterte Piscatella aber, dass die hohen Preise vorerst keine Probleme verursachen werden, da die „Super-Enthusiasten“ dennoch zuschlagen: „Nach unseren Marktbeobachtungen werden die Verkäufe an einkommensstärkere oder wohlhabendere Haushalte von dieser Preisgestaltung wahrscheinlich nicht beeinflusst“, erklärte der Analyst.

„Und natürlich gibt es die preisunempfindlichen Super-Enthusiasten, die alles tun und bezahlen werden, um die Switch 2 zum Start zu bekommen. Aufgrund der begrenzten Stückzahlen im Einführungsjahr gehe ich daher nicht davon aus, dass diese Preisgestaltung die Verkaufszahlen im ersten Jahr beeinträchtigen wird.“

Bewährungsprobe folgt im zweiten Jahr

Demnach geht Piscatella davon aus, dass Nintendo voraussichtlich keine Schwierigkeiten haben wird, die Switch 2 auch über längere Zeit nach dem Verkaufsstart hinweg regelmäßig auszuverkaufen. Der wahre Test komme erst im nächsten Jahr: „Die wahre Bewährungsprobe wird im zweiten Jahr kommen, da das Angebot wahrscheinlich größer wird und der adressierbare Markt sich erweitern muss. Wir müssen also abwarten, was in den nächsten neun bis zwölf Monaten passiert.“

Das sieht auch Dr. Serkan Toto, CEO von Kantan Games, ähnlich. Gegenüber IGN erklärte er, dass die Hardwarepreise zwar im Rahmen sind, doch die Spielepreise auf lange Sicht womöglich zu hoch sind: „Im ersten Jahr werden diese Preise keine große Rolle spielen, da es ein Publikum gibt, das alles kauft, was Nintendo anbietet, egal was“, so Toto.

„Ich mache mir etwas Sorgen, ob Nintendo später wieder in der Lage sein wird, das breite Publikum zu erreichen, also Familien, die in der heutigen Wirtschaftslage möglicherweise ein viel knapperes Budget für Unterhaltung haben. Nintendo setzt eindeutig darauf, dass die Leute bis dahin höhere Preise als neue Normalität akzeptieren.“

Erscheinen wird die Switch 2 am 5. Juni 2025 für 469,99 Euro. Ein Bundle mit „Mario Kart World“ wird für 509,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen über den My Nintendo Store werden ab dem 8. April 2025 möglich sein – ausgewählte Händler nehmen aber schon jetzt Bestellungen entgegen. In Japan wird Nintendo zudem eine deutlich günstigere Switch 2 anbieten.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren