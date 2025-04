Nintendo Switch 2: Ex-PlayStation-Manager von Direct enttäuscht – bis FromSoftware die Show stahl

Gestern präsentierte Nintendo die Switch 2 in einer 60-minütigen Direct-Show und auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida verfolgte das Event. Allerdings zeigte sich der Sony-Veteran am Ende recht enttäuscht - zumindest, bis das neue Spiel von FromSoftware gezeigt wurde.

Gespannt blickte die Gaming-Welt am gestrigen Nachmittag auf die neueste Ausgabe der Nintendo Direct, in dessen Rahmen das japanische Traditionsunternehmen endlich die Switch 2 in aller Ausführlichkeit vorgestellt. Eine Stunde lang gab es zahlreiche Informationen zu neuen Funktionen, den ersten Spielen und natürlich auch zum Release-Datum und dem Verkaufspreis.

Verfolgt wurde die Veranstaltung auch vom ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, der Sony im vergangenen Januar nach 31 Jahren verlassen hatte. Um sich die Präsentation der Switch 2 live anzuschauen, schloss er sich dem YouTube-Kanal MinnMax an. Am Ende zeigte sich Yoshida allerdings recht enttäuscht. Ein Highlight gab es jedoch, das ihn begeistern konnte.

Shuhei Yoshida vergibt 7 von 10 Punkten – dank FromSoftware

Während der Nintendo Direct hielt sich Yoshida im Livestream relativ bedeckt, doch als er am Ende der Show von Moderator Ben Hanson nach seiner Meinung gefragt wurde, nahm er natürlich kein Blatt vor den Mund: „Es war enttäuschend, bis das FromSoftware-Spiel auftauchte“, sagte er unverblümt. Wenn er die Präsentation von 1 bis 10 bewerten müsste: „Ich würde sagen, 6 … bis das FromSoftware-Spiel kam. Ich gebe ihm 7.“

Doch warum zeigte sich die PlayStation-Ikone so enttäuscht? Der Grund dafür liegt vor allem an der Tatsache, dass sich Nintendo hauptsächlich auf „Remakes oder Ports“ konzentrierte. Doch Yoshida hätte gerne „mehr Ankündigungen neuer Spiele sehen wollen“. Positiv hob er jedoch das neue GameChat-Feature in Verbindung mit der Kamera bevor, das es ermöglicht, „das Gameplay anderer Leute sehen zu können, auch wenn es ein anderes Spiel ist“.

„Wow, das ist unglaublich günstig“ – zumindest in Japan

Darüber hinaus erwähnte Yoshida den Titel „Welcome Tour“, der eine Art spielerisches Tutorial für die Switch 2 im Stile von „Astro’s Playroom“ darstellt – mit dem Unterschied, dass Nintendo dafür Geld verlangt. Das Spiel sehe laut Yoshida „wirklich gut aus“, doch er hoffe auch, dass es „preislich günstig sein wird“. Mittlerweile wurde bestätigt, dass der Preis bei 990 Yen liegt, was in etwa 6 Euro entspricht.

Was den Verkaufspreis der Switch anbelangt, zeigte sich Yoshida überrascht und gestand: „Höher als ich erwartet hatte, aber jetzt ist alles teurer“. Schockiert war er hingegen vom Preis in Japan, da Nintendo dort eine günstigere Variante anbietet: „Wow, 50.000 Yen – das ist unglaublich günstig, wenn man bedenkt, dass es etwa 150 Yen pro US-Dollar kostet. Jeder sollte nach Japan fahren und es kaufen!“ Allerdings kommt das Modell auch nur mit japanischer Sprache daher.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Yoshidas Begeisterung insgesamt in Grenzen hielt und vor allem FromSoftwares „The Duskblood“ und die neuen Social-Features der Switch 2 das Event für ihn wohl gerettet haben.

Erscheinen wird die Switch 2 am 5. Juni 2025 und kann hierzulande für 469,99 Euro erworben werden. Außerdem wird ein Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro erhältlich sein. Während Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern bereits möglich sind, startet die Pre-Order-Phase über den My Nintendo Store erst am 8. April 2025 – und vorerst auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2, Shuhei Yoshida.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren