Nintendo Switch 2: Joy-Con-Innovation – Stick-Drift-Lösung und Maussteuerung neu gedacht

Nintendo hat die Switch 2 am gestrigen Mittwoch erstmals ausführlich vorgestellt und im Rahmen einer einstündigen Direct-Präsentation zahlreiche Informationen zur kommenden Konsole geliefert. Neben neuen Funktionen und ersten Spielen wurde auch das Rätsel um den Launch-Termin und Verkaufspreis gelüftet.

Im Anschluss hat Nintendo außerdem eine Pressekonferenz abgehalten, auf der weitere Details zur Switch 2 enthüllt wurden. So sprachen die Entwickler unter anderem über die Joy-Con-Controller, die für die neue Konsole komplett überarbeitet wurden. Dadurch soll dem Stick-Drift-Problem vorgebeugt werden, während auch die neue Aussteuerung ermöglicht wird. Und wie die Verantwortlichen erklärt haben, wird dafür nicht einmal eine feste Unterlage benötigt.

Joy-Cons wurden „von Grund auf neu entwickelt“

Die Joy-Cons der ersten Switch litten unter dem weit verbreiteten und ziemlich frustrierenden Stick-Drift: Höchstwahrscheinlich durch Verschleiß verursacht, registrieren die Analogsticks der Eingabegeräte ungewollte Berührungen, obwohl sie von den Spielern nicht berührt wurden. Nachdem sich die Berichte und Klagen unzufriedener Käufer gehäuft hatten, lenkte Nintendo ein und bot eine kostenlose Reparatur betroffener Joy-Cons an, auch außerhalb der Garantiezeit.

Auf der Pressekonferenz (via GamesRadar) wurde Hardware-Designleiter Tetsuya Sasaki gefragt, ob Nintendo das Problem mit der Switch 2 behoben habe, worauf Sasaki entgegnete: „Wie Sie vielleicht gesehen und gespürt haben, wurden die neuen Joy-Con 2-Controller für die Nintendo Switch 2 wirklich von Grund auf neu entwickelt und auf größere und sanftere Bewegungen ausgelegt.“

Eine konkrete Antwort sieht zwar anders aus, dennoch scheint es, als hätte sich Nintendo Gedanken gemacht und mit dem Problem auseinandergesetzt. Ob die neuen Joy-Cons der Switch 2 jetzt tatsächlich vom Stick-Drift verschont bleiben, wird sich wohl erst im Laufe der Zeit zeigen. Unabhängig davon besteht jedoch immer die Möglichkeit, ein defekten Joy-Con zu ergattern. Ein Extra-Paar schlägt mit 89,99 Euro zu Buche.

Switch-2-Maus kann auch auf der Hose genutzt werden

Die grundlegende Überarbeitung der Joy-Cons hat aber auch eine neue Funktion hervorgebracht: Wie sich bereits in den vergangenen Monat angedeutet hatte, können die Eingabegeräte tatsächlich als Maus verwendet werden und ermöglichen so zusätzliche Steuerungsmethoden. Wie man zu dieser Idee gekommen ist, verriet Nintendo-Produzent Kouichi Kawamoto ebenfalls auf der Pressekonferenz (via GamesRadar).

„Als ich PC-Spiele spielte, fand ich das Spielerlebnis unterhaltsam und fesselnd, und ich dachte mir: Was wäre, wenn wir das auf die Nintendo Switch 2 bringen könnten? Also haben wir es auf die Nintendo Switch 2 gebracht“, erklärte er. „Aber […] normalerweise ist der Tisch ziemlich weit von dem Ort entfernt, an dem man auf dem Sofa sitzt. Es hängt zwar im Allgemeinen vom Material ab, aber wir haben Anpassungen vorgenommen, sodass man die Maus auf der Hose steuern kann.“

Zum Einsatz kommen kann die Maussteuerung vor allem in Shootern wie „Metroid Prime 4: Beyond“ oder „Borderlands 4“. Aber auch die Minispiele von „Mario Party Jamboree“ werden für die neue Eingabemethode optimiert, während Strategiespiele wie „Civilization 7“ ebenfalls davon profitieren.

Erscheinen wird die Switch 2 am 5. Juni 2025. Preislich werden für die neue Nintendo-Konsole 469,99 Euro fällig. Alternativ steht auch ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“ zur Wahl, das für 509,99 Euro erhältlich sein wird. Vorbestellungen im My Nintendo Store sind ab dem 8. April 2025 möglich. Einige ausgewählte Händler bieten die Switch 2 aber schon jetzt an – teilweise aber nur auf Einladung.

