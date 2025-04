Nintendo Switch 2: „Zehnfache Grafikleistung“ – Nvidia bestätigt DLSS, Raytracing und VRR

Gestern Nachmittag stellte Nintendo die Switch 2 in einer ausführlichen Direct-Präsentation vor und demonstrierte unter anderem die neuen Funktionen, gewährte einen ersten Ausblick auf kommende Spiele wie „Mario Kart World“ oder „Donkey Kong Bananza“ und enthüllte auch das Launch-Datum sowie den Verkaufspreis.

Im Nachhinein gab Nintendo auch einen Überblick über die technischen Details und bestätigte, dass die Konsole eine 4K-Auflösung, HDR und Bildraten bis zu 120 FPS unterstützen wird. Zum Prozessor und Grafikchip wurden jedoch keine detaillierten Angaben gemacht. Doch jetzt äußerte sich Hersteller Nvidia zu den für die Switch 2 extra entworfenen Bauteilen und demnach können sich die Spieler im Vergleich zum Vorgänger auf ein ordentliches Leistungsplus freuen.

Nvidia nennt erste Details zum Chip der Switch 2

Wie der Chipentwickler auf der eigenen Webseite bekannt gegeben hat, verfügt die Switch 2 über die „zehnfache Grafikleistung“ der ersten Switch und wird „von einem maßgeschneiderten NVIDIA-Prozessor angetrieben, der eine NVIDIA-GPU mit dedizierten RT-Kernen und Tensor-Kernen für beeindruckende Grafik und KI-gestützte Verbesserungen beinhaltet.“ Aus diesem Grund unterstützt die neue Nintendo-Konsole auch DLSS, Raytracing und VRR.

„Die neuen RT-Kerne ermöglichen Raytracing in Echtzeit und sorgen für lebensechte Beleuchtung, Reflexionen und Schatten für noch immersivere Welten“, heißt es in der Mitteilung von Nvidia. Dank Deep Learning Super Sampling (DLSS) kann zudem die „Auflösung für schärfere Details, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen“, gesteigert werden. Für ein „ultraflüssiges, ruckelfreies Gameplay“ sorgt zudem die „variable Bildwiederholrate (VRR) über NVIDIA G-Sync im Handheld-Modus.“

Entwickler entscheiden, wie sie die Mehrleistung der Switch 2 einsetzen

Die höhere Leistungsfähigkeit der Switch 2 liegt letztendlich aber in den Händen der Entwickler, wie Takuhiro Dohta von Nintendo im Gespräch mit IGN erklärte: „Die Hardware ermöglicht die Ausgabe auf einem Fernseher mit maximal 4K. Ob die Softwareentwickler diese Auflösung als native Auflösung verwenden oder hochskalieren, bleibt ihnen überlassen. Ich denke, das eröffnet viele Möglichkeiten.“

Dasselbe gilt auch für die Nutzung des hardwarebasierten Raytracing-Features der Switch 2. Dohta ergänzte: „Ja, die GPU unterstützt Raytracing. Wie bei DLSS bietet dies meiner Meinung nach dem Softwareentwickler eine weitere Option und ein Werkzeug.“ Auf die Frage, ob Nintendo konkrete Zahlen zur Hardware der Konsole nennen könnte, hüllten sich die Verantwortlichen jedoch in Schweigen.

Laut Tetsuya Sasaki sei man noch nicht bereit, entsprechende Einzelheiten bekannt zu geben: „Nintendo gibt nicht viel über die Hardware-Spezifikationen preis“, erklärte er. „Wir konzentrieren uns lieber auf den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können. Ich bin mir aber sicher, dass unser Partner Nvidia einige Informationen preisgeben wird.“

Nintendo bringt die Switch 2 am 5. Juni 2025 auf den Markt. Die Konsole wird hierzulande für 469,99 Euro verkauft, während ein Bundle mit „Mario Kart World’“ 509,99 Euro kosten wird. Während einige Händler bereits Vorbestellungen annehmen, beginnt die Vorbestellungsphase im My Nintendo Store erst am 8. April 2025. Dort gelten zunächst jedoch bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen.

