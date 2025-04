PlayStation-Konzerttour: Mehrere Termine in Europa abgesagt

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der PlayStation plant Sony eine internationale Konzerttournee, bei der Musik aus bekannten Videospielen aufgeführt werden soll. Nach der ursprünglichen Ankündigung im November 2024, die eine großangelegte Tour durch über 200 Städte weltweit vorsah, berichten Nutzer von kurzfristigen Absagen – auch in Deutschland.

Mehrere Städte betroffen – keine offizielle Begründung

Das Konzertformat unter dem Titel “PlayStation The Concert” soll am 15. April 2025 in Dublin starten. In Deutschland waren Termine unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Oberhausen und Stuttgart vorgesehen.

Wie aus übereinstimmenden Nutzerberichten hervorgeht, kam es bei einigen Veranstaltungsorten zu einer Absage. Ein Reddit-Nutzer berichtet: „Ich hatte Karten für das Konzert in Stuttgart im Mai und die Veranstaltung wurde gerade abgesagt. Die Nachricht, die ich bekommen habe, sagt nichts über die Gründe aus.“

Ähnliche Meldungen kamen aus anderen Ländern. So sei das Event in Stockholm mit einem Verweis auf „unvorhergesehene Umstände“ abgesagt worden. Ein anderer Nutzer spekulierte, dass in Irland ein geringer Ticketverkauf zur bevorstehenden Absage führen könnte.

Die Berichte der User können weitgehend verifiziert werden. Verlinkungen zu bestimmten Terminen der PlayStation-Tour in Deutschland führen auf Reservix beispielsweise zu Fehlerseiten, auf denen es heißt: „Oh, dein Event konnte leider nicht gefunden werden.“

Eventim wiederum verweist explizit darauf, dass die PlayStation-Concert-Tour für einige Städte abgesagt wurde.

Abgesagt:

Frankfurt – 1. Mai 2025

Stuttgart – 4. Mai 2025

Hamburg – 7. Mai 2025

Wien (Österreich) – 17. Mai 2025

Karten lassen sich bei Eventim und Reservix weiterhin bestellen für:

Berlin – 6. Mai 2025

Düsseldorf – 8. Mai 2025

München – 18. Mai 2025

Bei Reservix ist Hamburg am 7. Mai 2025 noch für eine Bestellmöglichkeit gelistet, bei Eventim allerdings nicht. Im Veranstaltungsplan der dortigen Barclays-Arena ist für den 7. Mai 2025 kein Event vorgesehen.

Für viele Fans kommt die Absage ziemlich kurzfristig. Betroffene berichten von gebuchten Reisen, Hotelreservierungen und Urlaubsplanungen, die nun obsolet sind.

Musik aus bekannten Videospielen

Sony hatte die Welttournee mit Musik aus bekannten Videospielen im November 2024 angekündigt. Zu den präsentierten Werken gehören Stücke aus Titeln wie “The Last of Us”, “Ghost of Tsushima”, “Horizon” und “God of War”. Komponisten wie Gustavo Santaolalla, Joris De Man, Ilan Eshkeri und Bear McCreary sind als musikalische Urheber beteiligt.

Laut offizieller Mitteilung soll die Produktion „mitreißende Musik, modernste visuelle Technologie und legendäre Videospieltitel zu einem unvergesslichen Erlebnis“ verbinden. Dabei sei der Einsatz von LED-Technologie, Projektionen, Multi-Screen-Elementen sowie Surround-Sound vorgesehen.

Ziel der Veranstalter ist es, ein „immersives Erlebnis“ zu schaffen, das klassische Konzertelemente mit der Welt des Gamings verschmelzen lässt – offenbar aber nicht mehr an allen geplanten Orten.

