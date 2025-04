Switch 2: Kein OLED – Darum entschied sich Nintendo für einen LCD-Bildschirm

Wie Nintendo in dieser Woche bestätigte, entschied sich das Unternehmen gegen die OLED-Technologie und versah die Switch 2 mit einem LCD-Bildschirm. In einer Q&A-Session verriet Nintendos Tetsuya Sasaki, wie es zu dieser Entscheidung kam.

In dieser Woche stellte Nintendo die Switch 2 offiziell vor und bestätigte diverse technische Details der neuen Konsole. Unter anderem kündigte das Unternehmen an, dass die Switch 2 über einen 7,9 Zoll großen Bildschirm verfügt, dessen maximale Auflösung bei 1.920 x 1.080 und somit Full-HD liegt.

Auch eine HDR-Unterstützung wird geboten. Einen Wermutstropfen gab es für einen Teil der Spieler jedoch. Wer auf einen OLED-Bildschirm gehofft haben sollte, wird bei der Switch 2 erst einmal leer ausgehen. Stattdessen setzt Nintendo bei seiner neuen Konsole auf einen LCD-Screen.

Eine Entscheidung, auf die Tetsuya Sasaki, General Manager der Technology Development Division und Senior Director bei Nintendo, im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde einging. Wie Sasaki betonte, haben wir es hier mit einer Entscheidung zu tun, die die Verantwortlichen von Nintendo alles andere als leichtfertig trafen.

LCD-Technik machte in den letzten Jahren stetig Fortschritte

Laut Sasaki führten unter anderem die Fortschritte, die die LCD-Technik in den letzten Jahren machte, zur Entscheidung, bei der Switch 2 auf einen LCD-Bildschirm zu setzen und auf OLED zu verzichten. „Während der Entwicklung gab es viele Fortschritte in der LCD-Technologie“, erklärte Sasaki.

„Wir haben uns die Technologie angesehen, die uns jetzt zur Verfügung steht. Nach einer gründlichen Überlegung haben wir uns entschieden, bei LCD zu bleiben“, führte der Senior Director aus.

Von einem technischen Rückschritt gegenüber dem Switch OLED-Modell wollte Sasaki in diesem Zusammenhang nicht sprechen und hob die HDR-Unterstützung hervor, die auf der Switch 2 dafür sorgen wird, dass Spiele auf dem LCD-Bildschirm deutlich besser aussehen als auf der originalen Switch.

„Selbst bei der OLED-Version der Nintendo Switch hatten wir keine Unterstützung für HDR. Aber das ist etwas, das wir jetzt unterstützen“, ergänzte Sasaki.

Spielten auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle?

Wie Nintendo in dieser Woche bestätigte, erscheint die Switch 2 am 5. Juni 2025 in zwei Versionen. Die Stand-Alone-Variante bietet Nintendo für 469,99 Euro an. Zum Preis von 509,99 Euro wird ein Bundle, das aus der Switch 2 und einer digitalen Version von „Mario Kart World“ besteht, erhältlich sein.

Auch wenn Sasaki diesbezüglich nicht näher ins Detail ging, liegt der Gedankengang nahe, dass Nintendos Entscheidung zugunsten eines LCD-Bildschirms auch wirtschaftliche Gründe hat.

Aufgrund der verwendeten LCD-Technik dürfte Nintendo nämlich in der Lage gewesen sein, die Produktionskosten der Switch 2 und somit den Preis für den Endkunden etwas niedriger zu halten. Dass ein OLED-Bildschirm gerne einmal zu einer Erhöhung des Preises führt, verdeutlichte in der Vergangenheit die Preispolitik beim Steam Deck.

Während das LCD-Modell von Valves PC-Gaming-Handheld für 419 Euro angeboten wird, sind es bei den OLED-Varianten 569 Euro (512GB-Modell) beziehungsweise 679 Euro (1TB-Modell).

