Switch 2: Zubehör vorbestellen – Pro-Controller, Joy-Cons, Tasche, Piranha-Kamera und mehr

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 veröffentlicht, wie wir seit gestern wissen. Vorbestellungen sind bereits möglich, beispielsweise bei Media Markt. Das Basismodell gibt es hier für 469,99 Euro, das Bundle mit „Super Mario World“ hier für 509,99 Euro.

Neben der Konsole selbst bietet Nintendo eine Reihe von Zubehörteilen an. Dazu gehören der neue Pro-Controller und Kameras. Auch zusätzliche Joy-Cons sind Teil des Zubehörangebotes. Welche Produkte lassen sich bereits vorbestellen? Nachfolgend eine Übersicht.

Pro-Controller für 89,99 Euro

Der neue Pro-Controller für die Nintendo Switch 2 wurde im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert. Er verfügt über zwei zusätzliche programmierbare Bedienelemente auf der Rückseite (GL und GR), die eine individuell anpassbare Steuerung ermöglichen.

Ein weiteres Highlight ist der C-Button, der den Zugriff auf die neue GameChat-Funktion ermöglicht, wodurch Spieler Sprach- und Videochats führen können. Zudem ist der Controller mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse ausgestattet, die den Anschluss von Headsets erleichtert.

Joy-Con-Controller für 89,99 Euro

Die überarbeiteten Joy-Con-Controller der Switch 2 bieten neue Funktionen. Sie können nun magnetisch an der Konsole befestigt werden. Eine bemerkenswerte Neuerung ist die Mausfunktion: In kompatiblen Spielen können die Joy-Cons auf glatten Oberflächen wie eine Computermaus verwendet werden. Diese Funktion wird beispielsweise in Spielen wie „Metroid Prime 4: Beyond“ genutzt.

Der C-Button auf den Joy-Cons ermöglicht zudem den schnellen Zugriff auf die GameChat-Funktion. Ein Set aus zwei Joy-Con-Controllern ist für 89,99 Euro vorbestellbar. ​

Kamera für 59,99 Euro

Für Spieler, die ihre Kommunikationserfahrung erweitern möchten, bietet Nintendo eine spezielle Kamera für die Switch 2 an. Diese Kamera ermöglicht Videochats über die GameChat-Funktion und kann auch für Streaming oder die Aufnahme von Spielsitzungen verwendet werden.

Die Kamera wird über den zweiten USB-C-Anschluss der Konsole verbunden und ist nahtlos in das System integriert. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.

20 Euro weniger kostet das Modell von Hori im Look der Piranha-Pflanzen.

Weiteres Zubehör für Switch 2 vorbestellbar

Neben den genannten Produkten können künftige Besitzer einer Switch 2 Geld in weitere Hardware investieren. Dazu gehören:

Eine Konsole ohne Spiele ist natürlich recht nutzlos. Passend dazu dürfen auch die ersten Games in den Warenkorb gepackt und vorbestellt werden. Dazu gehört unter anderem „Mario Kart World“, das mit einem Retailpreis von 89,99 Euro bereits für den ersten Preisschock sorgte.

Nachfolgend eine Übersicht der vorbestellbaren Spiele bei Media Markt:

Im offiziellen Store von Nintendo gelten andere Bedingungen. Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 sowie das dazugehörige Zubehör starten dort erst am 8. April 2025. Nintendo plant, zunächst die engagiertesten Nintendo Switch Online-Mitglieder zu bedienen. Daher erhalten Mitglieder, die seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen dabei sind und eine hohe Spielzeit aufweisen, Priorität bei der Zuteilung.

