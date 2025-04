The Last of Us Part 2 Remastered: Kostenloses Update mit neuen Inhalten und Trophäen erscheint heute

The Last of Us Part 2 Remastered:

Im Zuge der heutigen PC-Veröffentlichung von „The Last of Us Part 2 Remastered“ wird auch die PS5-Version ein neues und kostenloses Update spendiert bekommen. Spieler können sich unter anderem auf frische Inhalte für den „Kein Zurück“-Modus und passende Trophäen freuen.

Nachdem „The Last of Us Part 2 Remastered“ im Januar des vergangenen Jahres für die PS5 veröffentlicht wurde, steht heute der Release der PC-Version an. Für die Portierung zeichnen sich Iron Galaxy und Nixxes Software in Zusammenarbeit mit Naughty Dog verantwortlich, die im Zuge dessen auch neue Inhalte hinzugefügt haben.

Doch nicht nur PC-Spieler kommen in den Genuss der Neuerungen: Die Verantwortlichen haben auch an die Besitzer der PS5-Version gedacht und werden passend zum heutigen Erscheinen der PC-Fassung ein entsprechendes und selbstverständlich kostenloses Update für die Konsolenfassung veröffentlichen.

Neue Inhalte und Trophäen für den „Kein Zurück“-Modus

Die neuen Inhalte, die bereits vor zwei Wochen im Detail vorgestellt wurden, betreffen vor allem den Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“. In zufälligen Kampfbegegnungen können die Spieler hier über mehrere Runden hinweg gegen zahlreiche Wellen von Feinden antreten. Damit es nicht langweilig wird, bringt das neue Update mit Bill und Marlene gleich zwei weitere spielbare Charaktere. Beiden verfügen über einen einzigartigen Spielstil und kommen mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten daher.

Außerdem enthält das Update vier brandneue Karten für den „Kein Zurück“-Modus. Dabei handelt es sich um die Maps mit dem Namen Aussichtspunkt, Schule, Straßen und Nest. Obendrein bekommen Spieler die Möglichkeit, neue Trophäen freizuschalten. Als kleines Extra erhält Ellie zudem ein ganz besonderes Outfit: die Jacke von Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, Protagonistin aus Naughty Dogs kommendem Sci-Fi-Abenteuer „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Ab welchem Zeitpunkt das neue Update für die PS5-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“ zum Download bereitstehen wird, ist allerdings nicht bekannt. Möglicherweise könnte die Aktualisierung aber zur selben Zeit freigeschaltet werden, wie die PC-Version. Dementsprechend würde es am heutigen Abend um 19 Uhr unserer Zeit so weit sein.

PC-Spieler von „The Last of Us Part 2 Remastered“ können sich neben den neuen Inhalten außerdem auch auf weitere plattformspezifische Verbesserungen freuen, darunter jede Menge Grafikoptionen, Anpassungsmöglichkeiten und eine Steuerung mit Maus und Tastatur. Alternativ kann das Abenteuer aber auch auf dem PC mit dem DualSense-Controller inklusive haptischem Feedback gespielt werden.

Weitere Neuigkeiten rund um „The Last of Us“:

Die PC-Version erscheint übrigens passend, um sich auf die bevorstehende zweite Staffel der erfolgreichen Serienadaption von „The Last of Us“ vorzubereiten: Die neuen Folgen werden hierzulande ab dem 14. April über Sky oder den Streamingdienst WOW jeweils am Montag ihre Premiere feiern. Insgesamt können sich die Fans auf sieben Episoden freuen, die sich den Geschehnissen aus „The Last of Us Part 2“ widmen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 2 Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren