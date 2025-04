Ubisoft: Umstrukturierungen schreiten voran – Weiteres Studio offiziell geschlossen

Im Januar kündigte Ubisoft umfangreiche Umstrukturierungen und europaweite Entlassungen an. Im Zuge dieser Maßnahmen schloss Ubisoft ein weiteres Studio, das mit einem offiziellen Statement Abschied nimmt.

Nachdem sich im letzten Jahr sowohl „Star Wars Outlaws“ als auch der mittlerweile eingestellte Free2Play-Shooter „XDefiant“ zu kommerziellen Enttäuschungen entwickelten, kündigte Ubisoft im Januar umfangreiche Sparmaßnahmen an.

Im Zuge der Umstrukturierung entließ der Publisher europaweit 185 Mitarbeiter und kündigte die Schließung eines Studios an. Die Rede ist von der Niederlassung im englischen Royal Leamington Spa. Das UK-Studio schloss heute offiziell seine Pforten und verabschiedete sich mit einem offiziellen Statement von seinen Partnern und der Gaming-Community.

Ubisoft Leamington wurde im Jahr 2002 unter dem Namen FreeStyle Games gegründet und blickte auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Nach der Übernahme durch Activision im Sommer 2008 ging das Studio 2017 in den Besitz von Ubisoft über und arbeitete für den französischen Publisher an diversen großen Marken.

Das Studio hinter DJ Hero und Sing Party

Unter dem Dach von Activision war FreeStyle Games für die „DJ Hero“-Reihe verantwortlich und veröffentlichte „Sing Party“ für die Wii U. Nach der Übernahme durch Ubisoft und der Umbenennung in Ubisoft Leamington fungierten die Entwickler vor allem als Support-Team für andere Studios der Ubisoft-Familie.

Zu den Titeln, an denen Ubisoft Leamington zuletzt mitwirkte, gehörten „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Skull and Bones“ oder „Star Wars Outlaws“.

Das Abschiedsstatement liest sich wie folgt: „Nach vielen wunderbaren Jahren müssen wir leider mitteilen, dass Ubisoft Leamington offiziell seine Pforten geschlossen hat. Wir sind unendlich dankbar für unser talentiertes Team, dessen Kreativität, Leidenschaft und Hingabe nicht nur unsere Spiele geprägt, sondern auch unvergessliche Erinnerungen geschaffen und eine starke Gemeinschaft in Leamington aufgebaut haben.“

„Diejenigen unter euch, die in und um Leamington unterwegs sind, werden unser verbleibendes Team weiterhin in der Stadt und bei lokalen Branchenveranstaltungen sehen“, heißt es abschließend.

Gemeinsam mit Tencent aus der Krise?

Nachdem sich in den letzten Monaten hartnäckig Gerüchte um eine Partnerschaft zwischen Ubisoft und Tencent hielten, folgte kürzlich die offizielle Bestätigung. Wie Ubisoft ankündigte, gründete das Unternehmen zusammen mit Tencent eine Tochtergesellschaft. Diese konzentriert sich auf die Weiterentwicklung wichtiger Marken.

In diesem Zusammenhang nannte der Konzern Serien wie „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“. Zudem führt Ubisoft die Studios aus Montreal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona und Sofia in der neuen Tochtergesellschaft zusammen.

Während Ubisoft als Mehrheitseigner der neuen Tochtergesellschaft fungiert und die operative Kontrolle über das Unternehmen behält, steigt Tencent mit 1,16 Milliarden Euro als Minderheitsinvestor ein und übernimmt 25 Prozent der Anteile.

„Mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, die die Entwicklung von drei unserer größten Franchises vorantreiben wird, und dem Einstieg von Tencent als Minderheitsinvestor kristallisieren wir den Wert unserer Vermögenswerte heraus, stärken unsere Bilanz und schaffen die besten Voraussetzungen für das langfristige Wachstum und den Erfolg dieser Franchises“, kommentierte Ubisoft-CEO Yves Guillemot die Zusammenarbeit mit Tencent.

