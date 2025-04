Yakuza Zero Director’s Cut: Für Switch 2 angekündigt – Doch was ist mit PS5 & PS4?

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct stellte uns Nintendo die Switch 2 ausführlich vor. Anschließend wurde eine große Anzahl an Spielen bestätigt, die für die Switch 2 erscheinen.

Darunter ein Director’s Cut zum ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlichten „Yakuza Zero“. Da „Yakuza Zero“ für viele Fans zu den besten Ablegern der Reihe gehört, stellte sich natürlich schnell die Frage, wie es um eine Veröffentlichung für weitere Plattformen wie die PS5 und die PS4 bestellt ist.

Während Sega zu diesem Thema noch schweigt, könnte eine Pressemitteilung von Nintendo einen Release auf anderen Systemen andeuten. In der besagten Mitteilung weist das Unternehmen nämlich darauf hin, dass „der Director’s Cut zu Yakuza Zero als erstes für die Switch 2 erscheint“.

Eine Aussage, die auf einen späteren Release für Plattformen wie die PS5 und die PS4 hoffen lässt.

Diese neuen Inhalte bietet der Director’s Cut

Zum einen enthält der Director’s Cut natürlich alle Inhalte des originalen „Yakuza Zero“. Des Weiteren verspricht Sega neue Zwischensequenzen, die die Geschichten rund um die Protagonisten Kazuma Kiryu beziehungsweise Majima Goro und andere Charaktere weiter vertiefen. Wer möchte, kann das Abenteuer erstmals mit englischen Synchronsprechern und deutschen Untertiteln erleben.

„Director’s Cut-Inhalte geben mit noch nie zuvor gesehenen Filmszenen einen tieferen Einblick in zentrale Ereignisse und Hintergrundgeschichten der Charaktere“, führt Sega in der offiziellen Beschreibung aus.

Neben den neuen Zwischensequenzen umfasst der Director’s Cut weitere Inhalte. Die Rede ist von einem Modus, in dem ihr euch online mit anderen Spielern zusammenschließt und euch großen Gegnerhorden stellt.

„Zusätzlich kannst du dich in dem Rotlicht-Raid im Online-Mehrspielermodus mit Freunden zusammenschließen und aus 60 spielbaren Charakteren wählen, um ganze Horden von Feinden zu besiegen“, erklärt Sega.

Ein Yakuza-Abenteuer im Japan der 80er Jahre

In „Yakuza Zero“ führt der Weg in die japanische Unterwelt der 1980er Jahre. Die Spieler schlüpfen in die Rollen der beiden Charaktere Kazuma Kiryu und Majima Goro. Als Kazuma Kiryu erleben die Spieler, wie dieser in arge Schwierigkeiten gerät, als eine einfache Schuldeneintreibung schiefgeht und das Ziel ermordet wird.

Gleichzeitig treten die Spieler in die Fußstapfen von Goro Majima und führen sein Leben als Inhaber eines Kabarettclubs, das nach einer schicksalshaften Begegnung aus den Fugen gerät.

Serientypisch warten in „Yakuza Zero“ eine offene Welt mit allerlei Inhalten und Nebenaktivitäten, mit denen sich die Spieler die Zeit vertreiben können.

