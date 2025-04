Astro Bot: Ohne Story zum Kino-Blockbuster? Sony enthüllt Pläne zum PlayStation-Hit

Mit „Astro Bot“ veröffentlichte Sony im vergangenen Dezember eines der erfolgreichsten PS5-Spiele des Jahres. Das Abenteuer des kleinen Roboters hat die Herzen vieler Fans im Sturm erobert und konnte auch die Kritiker begeistern. So erhielt der Plattformer im Jahr 2024 die meisten Auszeichnungen aller Videospiele und erhielt den begehrten „Game of the Year“-Award.

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass auch PlayStation Productions, die in enger Zusammenarbeit mit Sony Pictures Videospiel-Adaptionen bekannter PlayStation-Marken produzieren, „Astro Bot“ bereits in ihre Pläne aufgenommen haben. Doch kann das Jump & Run, das vor allem durch sein Gameplay besticht, auch als Kinofilm funktionieren?

Schafft Astro Bot den Sprung auf die Leinwand?

Dass man sich mit „Astro Bot“ beschäftigt und eine Leinwand-Umsetzung „absolut“ in Betracht gezogen wird, bestätigte Asad Qizilbash, Oberhaupt von PlayStation Productions, jetzt in einem Interview mit Variety. Doch wie entscheiden die Verantwortlichen, welches Spiel das Risiko einer Adaption wert ist? Diese Frage stellt sich vor allem mit Blick auf den PS5-Plattformer, der nicht gerade für seine tiefgründige Geschichte bekannt ist.

Qizilbash erklärte: „Für uns heißt es: OK, wir haben eines unserer Franchises als großartiges Spiel etabliert. Es gewinnt ein festes Publikum und gewinnt Preise. Das sind sehr frühe Anzeichen dafür, dass wir versuchen wollen, das Franchise und das geistige Eigentum auszubauen. Wir beobachten das also ständig. Und ich würde sagen, es sind nicht nur Auszeichnungen und Nominierungen, die das vorantreiben. Manchmal haben wir geistiges Eigentum mit großartigen Geschichten, die ein Entwickler unbedingt adaptieren möchte.“

Super Mario Bros. als Vorbild?

Demnach sind für PlayStation Productions vor allem die Fangemeinde und der Erfolg ausschlaggebend. Die Tatsache, dass „Astro Bot“ keine komplexe Story bietet, scheint für die Produzenten jedoch kein Problem darzustellen. Zudem hat auch schon Nintendos „Der Super Mario Bros. Film“ mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass man keine tiefgründige Geschichte braucht, um an den Kinokassen erfolgreich zu sein.

Wie „Astro Bot“ letztendlich am besten für das Kino adaptiert werden könnte, bleibt abzuwarten. Aktuell ist der Programmplan von PlayStation Productions ohnehin gut gefüllt: Während in Kürze die zweite Staffel der Erfolgsserie „The Last of Us“ starten wird, startet Ende des Monats „Until Dawn“ in den Kinos.

Und auch für die Zukunft ist man gut gerüstet: Unter anderem arbeitet man gemeinsam mit Amazon an einer „God of War“-Serie, für die bereits zwei Staffeln bestellt wurden. Darüber hinaus wurden Verfilmungen von „Horizon Hero Dawn“ und „Helldivers 2“ angekündigt. Das erfolgreiche Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ von Sucker Punch bekommt außerdem einen Anime spendiert.

