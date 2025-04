Cyberpunk 2077: Was kommt als Nächstes? CD Projekt RED sorgt mit geheimen Teasern für Fragezeichen

CD Projekt RED streut aktuell geheimnisvolle Teaser zu „Cyberpunk 2077“ in den sozialen Medien. Erwarten uns bald neue Inhalte oder gar eine Ankündigung? Die Fans sind bereits fleißig am rätseln, was auf sie zukommen könnte.

„Cyberpunk 2077“ feiert in diesem Jahr bereits sein fünfjähriges Jubiläum – schließlich wurde das Action-Rollenspiel von Entwickler CD Projekt RED ursprünglich schon im Dezember 2020 veröffentlicht. Und obwohl das polnische Studio im vergangenen Jahr bestätigte, mit dem Titel abgeschlossen zu haben, folgte erst im Januar der neue Patch 2.21. Und offenbar haben die Macher noch weitere Ankündigungen oder Überraschungen in petto.

Das lassen zumindest die offiziellen Social-Media-Konten zu „Cyberpunk 2077“ vermuten, auf denen seit kurzer Zeit ein reges Treiben herrscht, das die Fans in Aufruhr versetzt hat. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich allerdings nicht sagen, was genau CD Projekt RED als Nächstes vorhat. Die Spieler sind dementsprechend bereits fleißig am Rätseln.

Fans sind sich einig: CD Projekt RED plant etwas

Begonnen hat die Aufregung, als auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) Geburtstagskalender geteilt wurden, auf denen die entsprechenden Termine bekannter Charakter aus „Cyberpunk 2077“ zu finden sind. Zudem forderten die Verantwortlichen die Fans dazu auf, die Tage mit Kunstwerken und anderen Dingen zu feiern. Auffällig sind jedoch die „Verschlüsselte Daten“-Slots, die auf einigen Kalendern zu finden sind und Fragen aufwerfen.

Fans fragen sich jetzt: Plant CD Projekt RED eine Ankündigung zu „Cyberpunk 2077“? Kommt womöglich ein weiteres Update? Oder stehen die Neuigkeiten in Verbindung mit der kürzlich angekündigten Switch-2-Version? Alternativ könnte es auch einen Zusammenhang zur Fortsetzung geben, die sich unter dem Codenamen „Project Orion“ bereits in der Entwicklung befindet. So oder so dürfte die nächste Zeit für die Fans, die sich sicher sind, dass CD Projekt RED etwas plant, spannend werden.

Neues Animationsprojekt bereits in Arbeit

Allerdings müssen die kryptischen Teaser nicht zwangsläufig mit dem Videospiel selbst zusammenhängen. Ein Teil der Fans spekuliert, dass es sich um eine Ankündigung des nächsten Animationsprojekts handeln könnte, das derzeit in Zusammenarbeit mit Netflix entsteht. Nach dem enormen Erfolg von „Cyberpunk: Edgerunners“ wurden die Arbeiten daran im September 2024 mit einem kurzen Teaser und dem Hinweis „Rückkehr nach Night City“ bestätigt.

Ohnehin gab erst vor kurzem bekannt, dass man sich neben den Videospielen aus verstärkt auf andere Medien wie Anime und Filme ausweiten möchte und „Cyberpunk: Edgerunners“ erst der Anfang war. „Wir wollen ein globaler Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung werden – mit Spielen im Mittelpunkt, umgeben von Produkten und Events, die sich an Fans unserer Produktionen richten“, ließ Michał Nowakowski, CEO von CD Projekt RED verlauten.

