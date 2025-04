Deus Ex: Eidos Montreal möchte Serie zurückbringen – Doch woran scheitert das Vorhaben?

Deus Ex:

Mehreren Quellen zufolge ist Eidos Montreal derzeit auf der Suche nach Partnern, die das Studio bei der Rückkehr von "Deus Ex" unterstützen sollen. Aber woran scheitert das Vorhaben?

In dieser Woche kündigte Eidos Montreal weitere Entlassungen an. Im Rahmen der Maßnahmen werden bis zu 75 Angestellte entlassen, die nach dem Abschluss eines Projekts nicht auf andere Projekte verteilt werden konnten.

Unklar ist nach wie vor, woran Eidos Montreal aktuell arbeitet. Wie Insider Gaming unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, soll das Studio seit einer Weile versuchen, der „Deus Ex“-Reihe zu einem Comeback zu verhelfen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelte Eidos Montreal offenbar ein neues Konzept.

Neben der Embracer Group stellte Eidos Montreal das Konzept auch externen Partnern beziehungsweise Publishern vor. Bislang aber vergebens.

Neues Deus Ex ein zu großes finanzielles Risiko?

Insbesondere die Tatsache, dass es sich bei „Deus Ex“ mittlerweile um eine Nischenserie handelt, soll mögliche Publisher und Investoren abschrecken. „Eine Quelle sagte, einige mögliche Partner seien der Meinung, die Serie sei zum jetzigen Zeitpunkt zu nischenhaft“, schrieb Insider Gaming.

„Eine andere Quelle sagte, nach einigen Treffen sei klar geworden, dass die Publisher derzeit nicht bereit sind, das finanzielle Risiko einzugehen, das mit dem Deus Ex-Franchise verbunden sei.“

Konkrete Details zum Konzept, mit dem Eidos Montreal das neue „Deus Ex“ möglichen Investoren schmackhaft machen wollte, konnte Insider Gaming nicht in Erfahrung bringen.

Stattdessen heißt es lediglich, dass die Entwickler auf eine „charmante und neuartige Aufmachung“ setzten, die jedoch nicht den Erwartungen oder Standards entspricht, die typischerweise mit der Marke „Deus Ex“ einhergehen.

Ein Deus Ex-Projekt wurde 2024 eingestellt

Wie Quellen gegenüber Insider Gaming betonten, handelt es sich bei dem aktuellen Konzept nicht um den „Deus Ex“-Titel, an dem Eidos Montreal rund zwei Jahre arbeitete, ehe sich die Embracer Group Anfang 2024 dazu entschied, die Entwicklung einzustellen.

Weiter berichtet Insider Gaming, dass die aktuellen Entlassungen bei Eidos Montreal nicht auf die gescheiterten Versuchen, der „Deus Ex“-Reihe zu einem Comeback zu verhelfen, zurückzuführen sind.

In der Vergangenheit war Eidos Montreal sowohl für „Deus Ex: Human Revolution“ (2011) und „Deus Ex: Mankind Divided“ (2016) verantwortlich.

