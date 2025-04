Doom The Dark Ages: Schnitte in der deutschen Version? USK-Rating schafft Klarheit

Auch in "Doom: The Dark Ages" dürfen sich Spieler wieder auf reichlich blutige Action freuen. Doch was bedeutet das für mögliche Einschnitte in der deutschen Version? Die Einstufung durch die USK schafft Klarheit.

Vor wenigen Tagen erreichte uns reichlich neues Gameplay zu „Doom: The Dark Ages“, das deutlich machte, dass es auch im nächsten Ableger der Shooter-Reihe sehr blutig zur Sache geht.

Der eine oder andere dürfte sich daher die Frage gestellt haben, ob der Shooter in einer ungeschnittenen Fassung in Deutschland erscheint oder ob hierzulande mit Einschnitten zu rechnen ist. Eine Pressemitteilung von Bethesda Softworks schaffte Klarheit. So gab der Publisher bekannt, dass sich auch die deutschen Spieler auf eine komplett ungeschnittene Fassung von „Doom: The Dark Ages“ freuen dürfen.

Bethesda Softworks: „Der kommende dritte Ableger der modernen Doom-Reihe wird dabei auch in Deutschland 100 Prozent Uncut auf den Markt kommen. Deutsche Spieler ab 18 Jahren können den unheilvollen, mittelalterlichen Krieg gegen die Bestien der Hölle also in voller Pracht erleben.“

Die Entstehungsgeschichte des Doom-Slayers

In „Doom: The Dark Ages“ führt der Weg der Spieler in eine düstere Dark-Fantasy-Welt. In dieser nehmen sie den Kampf gegen allerlei Dämonen auf und erleben gleichzeitig die Entstehungsgeschichte des Doom-Slayers.

Im Laufe der Kampagne erfahren die Spieler, wie aus dem ehemals unerfahrenen Krieger eine Legende wurde. Ergänzend zur vertrauten Ballerei warten im spielerischen Bereich diverse Neuerungen.

Beispielsweise übernehmen die Spieler in „Doom: The Dark Ages“ die Kontrolle über einen Mech-Drachen, mit dem sie in die Schlacht ziehen. Bei der Erkundung der Spielwelt spielt der Drache ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dank des Ungetüms ist es möglich, zunächst unerreichbare Gebiete zu betreten beziehungsweise zu erkunden.

Auf einen Multiplayer verzichtete id Software in „Doom: The Dark Ages“ hingegen. Eine Entscheidung, auf die Game Director Hugo Martin in einem kürzlich geführten Interview einging.

Wie umfangreich ist das neue Doom?

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie der Content-Creator Tyler McVicker von Martin erfahren haben möchte, wird das neueste Abenteuer des Doom-Slayers 22 Levels bieten.

Weiter hieß es, dass wir „etwa 15 bis 20 Prozent des Spiels entweder im Atlan-Mech oder auf dem Rücken des Drachen verbringen werden“.

Den Angaben von Game Director Martin zufolge sollen uns die Level von „Doom: The Dark Ages“ jeweils rund eine Stunde beschäftigen. Eine Aussage, die darauf hindeutet, dass wir unter dem Strich mit einer Spielzeit von mehr als 20 Stunden rechnen dürfen.

In unserer ausführlichen Vorschau verraten wir euch, warum „Doom: The Dark Ages“ zu den Highlights der kommenden Monate gehört.

