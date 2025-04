FromSoftware: Nightreign & Duskbloods nur der Anfang? Miyazaki über einen Multiplayer-Fokus

Mit "Elden Ring: Nightreign" und "Duskbloods" kündigte FromSoftware zuletzt gleich zwei Multiplayer-Titel an und ließ die Befürchtung aufkommen, dass sich der Fokus des Studios auf Multiplayer-Projekte verlagern könnte. Ein Thema, auf das FromSoftwares Präsident Hidetaka Miyazaki in einem Interview einging.

Die offizielle Enthüllung der Switch 2 in dieser Woche nutzten die Entwickler von FromSoftware, um gleich zwei Titel für die neue Konsole von Nintendo anzukündigen.

Neben einer Portierung von „Elden Ring“ enthüllte das japanische Studio sein neues Projekt „The Duskbloods“. Neben dem im Mai erscheinenden „Elden Ring: Nightreign“ haben wir es bei dem Switch 2-exklusiven Titel mit dem zweiten großen Projekt von FromSoftware zu tun, dessen Fokus auf dem Multiplayer liegt.

Eine Ankündigung, die in den letzten Tagen die Befürchtung aufkommen ließ, dass die „Elden Ring“-Macher zukünftig verstärkt auf Multiplayer oder Live-Service-Titel setzen könnten. In einem Interview ging Hidetaka Miyazaki, Game Director und Präsident von FromSoftware, auf die Arbeiten an „The Duskbloods“ und die Befürchtungen der Spieler ein.

Miyazaki über das Potenzial von PvPvE-Konzepten

Zunächst enthüllte Miyazaki, dass FromSoftware „The Duskbloods“ ursprünglich für die erste Switch veröffentlichen wollte. Allerdings wandte sich Nintendo mit dem Wunsch, aus dem Multiplayer-Projekt einen Titel für die Switch 2 zu machen, an FromSoftware. Eine Idee, der das Studio zustimmte.

Anschließend ging Miyazaki auf das PvPvE-Konzept von „The Duskbloods“ ein. Vor allem die große Anzahl an Ideen und Herausforderungen, die sich in einem PvPvE-Titel umsetzen lassen, reizten Miyazaki und sein Team.

„Ich fand die PvPvE-Struktur schon immer sehr interessant. Sie ermöglicht eine breite Palette an Spieldesign-Ideen und lässt uns gleichzeitig unsere Erfahrung in der Entwicklung herausfordernder Gegnerkämpfe nutzen“, ergänzte Miyazaki und führte aus, dass in „The Duskbloods“ mehr als ein Dutzend spielbarer und individualisierbarer Charaktere auf uns warten.

Weitere Details zu diesen möchte FromSoftware zu gegebener Zeit nennen.

FromSoftware hält an Singleplayer-Erfahrungen fest

Abschließend wies Miyazaki darauf hin, dass die letzten Ankündigungen des Studios nicht bedeuten, dass FromSoftware seinen Fokus auf Multiplayer-Titel verlagert. Stattdessen liegen die Stärken des Studios vor allem in hochwertigen Erfahrungen für Einzelspieler, an denen FromSoftware auch weiterhin festhalten möchte.

„Gestatten Sie mir am Rande noch eine Anmerkung. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei im Kern um einen Online-Multiplayer-Titel. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns als Unternehmen entschieden haben, uns zukünftig stärker auf Multiplayer-Spiele auszurichten“, so Miyazaki.

„Die Nintendo Switch 2-Version von Elden Ring wurde ebenfalls angekündigt. Wir beabsichtigen weiterhin, aktiv Einzelspieler-Spiele wie diese zu entwickeln, die unseren traditionelleren Stil widerspiegeln“, versicherte der Präsident von FromSoftware.

Während „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025 erscheint, lässt „The Duskbloods“ noch bis 2026 auf sich warten.

