Horizon Zero Dawn: Warum die Netflix-Serie scheiterte und Aloy stattdessen auf die große Leinwand kommt

Anfang Januar kündigte Sony eine Filmadaption von „Horizon Zero Dawn“ an, doch ursprünglich sollte Aloys Abenteuer in Zusammenarbeit mit Netflix als Serienformat umgesetzt werden. Weshalb das Projekt scheiterte und sich in einen Kinofilm wandelte, verriet jetzt Asad Qizilbash von PlayStation Productions.

Seit der Veröffentlichung von „Horizon Zero Dawn“ im Jahr 2017 für die PS4 gehört das Franchise von Entwickler Guerrilla Games zu den beliebtesten und erfolgreichsten Marken von Sony. Um das Universum weiter auszudehnen, kündigten die Verantwortlichen im Sommer 2022 eine Serienadaption an, die in Zusammenarbeit mit Netflix entstehen sollte.

Allerdings wurde das Projekt letztendlich nicht realisiert. Stattdessen entschied man sich dazu, „Horizon Zero Dawn“ als Film auf die große Leinwand zu bringen. Die entsprechende Ankündigung erfolgte im vergangenen Januar auf der CES in Las Vegas. Weshalb sich Sony für diesen Schritt entschieden hat und warum die Zusammenarbeit mit Netflix scheiterte, verriet der Leiter von PlayStation Productions, Asad Qizilbash, jetzt in einem Interview.

Kreative Differenzen mit Netflix führten zum Serien-Aus

Wie Qizilbash im Gespräch mit Variety erklärte, habe man erkannt, dass ein Kinofilm im Vergleich zu einer Serienumsetzung das geeignetere Medium für „Horizon Zero Dawn“ sei. Außerdem führte er an, dass „es kreativ einfach nicht so lief, wie wir wollten“. Aus diesem Grund habe man von einer weiteren Zusammenarbeit mit Netflix abgesehen. Zustimmung erhielt Qizilbash zudem von Bethesdas Todd Howard, der ebenfalls am Interview beteiligt war.

Die beiden waren sich einig, dass die Art und Weise der Videospieladaption maßgeblich für deren Erfolg ist. Während Sony nun das Filmformat für „Horizon“ präferiert, entschied man sich bei Bethesda im Fall von „Fallout“ für eine Serie. „Ursprünglich hatten viele Leute das Angebot, einen Spielfilm zu drehen. Aber als wir uns ansahen, was wir für diesen Film machen wollten, kam uns das zu komprimiert vor“, sagte Howard.

„Fallout ist so eine fantastische Welt – was würden wir darin wirklich sehen wollen? Nun, wir wollten die nächste Geschichte oder neue Geschichten in dieser Welt sehen, anstatt, wie in diesem Fall, eine bereits erzählte Geschichte zu adaptieren und sie irgendwie zu komprimieren. Für dieses Projekt waren wir sehr daran interessiert, neue Geschichten zu erzählen“, so der Executive Producer der Bethesda Game Studios.

Film soll die Entstehungsgeschichte von Aloy erzählen

Konkrete Details zum „Horizon Zero Dawn“-Film liegen bislang noch nicht vor, da sich Columbia Pictures und PlayStation Productions zum Zeitpunkt der Ankündigung noch „in der frühen Phase der Entwicklung“ befanden. So ließ Qizilbash damals nur verlauten: „Stellen Sie sich vor: Aloys beliebte Entstehungsgeschichte, in einer pulsierenden Zukunftswelt voller riesiger Maschinen, wird Ihnen hier zum ersten Mal auf der großen Leinwand präsentiert.“

Die ursprünglich geplante Netflix-Serie sollte hingegen den Titel „Horizon 2074“ tragen und eine völlig andere Geschichte erzählen, zu einer Zeit, in der die Menschheit kurz davor steht, den Kampf gegen die Maschinen zu verlieren. Berichte, dass das Projekt gestoppt sei, machten bereits im Juli des vergangenen Jahres die Runde. Unter anderem wurden auch Vorwürfe gegen Showrunner Steve Blackman laut.

