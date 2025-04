Marathon: Neuigkeiten im Anmarsch? Bungie-Shooter übernimmt PlayStations Social-Media-Kanäle

Nachdem Sony im Jahr 2022 etwa 3,6 Miliarden US-Dollar ausgegeben hat, um sich den ehemaligen „Halo“– und „Destiny“-Entwickler Bungie einzuverleiben, präsentierte man im Mai 2023 im Rahmen des PlayStation Showcase mit „Marathon“ das neueste Projekt des talentierten Studios. Dabei handelt es sich um eine klassische Marke von Bungie, die bereits 1994 ihren Anfang nahm und jetzt in einem neuen und zeitgemäßen Format zurückkehren soll.

So wurde das neue „Marathon“ als ein PvP-Extraktions-Shooter vorgestellt, der mit seinem Multiplayer-Fokus offenbar auch einen Live-Service-Ansatz verfolgen könnte. Handfeste Informationen sind allerdings Mangelware. Doch jetzt haben die Verantwortlichen ihr Schweigen gebrochen und es gibt Anzeichen, dass wohl schon bald Neuigkeiten zu „Marathon“ enthüllt werden.

Bungie teilt kryptische Hinweise zu Marathon

Der Grund für die Vermutung: „Marathon“ hat sämtliche Social-Media-Kanäle von PlayStation übernommen, sodass sich auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), YouTube, Facebook und weiteren Plattformen ab sofort Hinweise zum Shooter finden lassen. Diese erscheinen unter andere in Form der immer gleichen schwarzen und neongrünen Bilder, während Bungie auch kryptische Videos geteilt hat.

Die Community versuchte natürlich sofort, die mysteriösen Botschaften zu entschlüsseln und bat auch die in X integrierte KI Grok um Rat, die allerdings keine genaue Antwort liefern konnte und nur bestätigte, dass es sich wohl um eine Marketingaktion handelt. Mittlerweile teilten die Verantwortlichen auch einen Link, der zu einer Webseite mit Twitch-Login führt.

Das letzte Video zeigt zudem eine Schlange, während auch eine Botschaft zu erkennen ist: „Das Signal dringt durch ihre Störsender“, heißt es in der Animation. „Symbole nicht zufällig. Kein Unfall. Kein Lärm. Sondern STIMME.“ Außerdem lässt sich der Nachricht „entschlüsseln, entschlüsseln, entschlüsseln“ entnehmen und endet mit: „Das Signal kommt. Die Wahrheit kommt. Bist du bereit? STEIGT, STEIGT, STEIGT.“

Insider sagte Neuigkeiten für April bereits voraus

Bereits in der Vergangenheit war Bungie dafür bekannt, durch kryptische Marketingkampagnen und ARGs (Alternate Reality Games) auf ihre Videospiele aufmerksam zu machen und so das Interesse der Spieler zu steigern. Bereits im Jahr 2004 starten die Entwickler das „I Love Bees“-ARG, um auf „Halo 2“ aufmerksam zu machen. So wurde über verschiedene Medien hinweg eine komplexe Geschichte erzählt, während die Spieler Rätsel lösen, Codes entschlüsseln und Informationen zusammensetzen mussten.

Dass Bungie im April Neuigkeiten zu „Marathon“ enthüllt und womöglich auch eine große Präsentation geplant ist, ließ der bekannte Journalist und Branchenkenner Jeff Grubb bereits im vergangenen Februar durchblicken. Details konnte der Industrie-Insider allerdings nicht nennen. Nachdem die Entwickler das Marketing jetzt aber ins Rollen gebracht haben, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis wir endlich handfeste Details zu „Marathon“ bekommen.

Erscheinen soll „Marathon“ neben der PlayStation 5 auch für die Xbox Series X/S und den PC, während der Release intern zuletzt für das Jahr 2025 geplant war.

