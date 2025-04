Marvel’s Wolverine: Wann gibt es Neuigkeiten? Insomniac reagiert auf Fan-Anfrage

im September 2021 wurde „Marvel’s Wolverine“ während des PlayStation Showcase Events exklusiv für die PS5 angekündigt, doch in den darauffolgenden Monaten und Jahren wurde es still um das Action-Abenteuer von Insomniac Games. Ins Gespräch kam das Spiel zuletzt im Dezember 2023, nachdem die Entwickler Opfer eines Hacker-Angriffs und große Mengen erbeuteter Daten ins Netz gelangt waren.

Doch offizielle und vor allem handfeste Details zu „Marvel’s Wolverine“ lassen nach wie vor auf sich warten. Dementsprechend ungeduldig werden auch die Fans, die in den sozialen Netzwerken immer häufiger und vor allem auch streitlustiger nach Neuigkeiten fragen. Überraschenderweise reagierte Insomniac Games jetzt auf den Beitrag eines X-Nutzers und gab ein kurzes Statement ab.

„Wir werden Neuigkeiten zum Spiel veröffentlichen, sobald wir dazu bereit sind.“

Auf dem ehemals als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst teilte Insomniac Neuigkeiten zu einem Update für die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“, doch in den Kommentaren reagierte ein Spieler schnippisch und schrieb: „Nichts für PS5. Keine Neuigkeiten über Wolverine. Ignoriert jeden. So ein tolles Team.“ Das konnten die Entwickler offenbar nicht so einfach auf sich sitzen lassen und reagierten prompt mit einer Antwort.

„Wir arbeiten aktiv an Marvel’s Wolverine für PS5“, begann Insomniac Games die knappe Stellungnahme. „Wir werden Neuigkeiten zum Spiel veröffentlichen, sobald wir dazu bereit sind. Das wird immer unsere Antwort sein.“ Dementsprechend können sich die Fans weitere Anfragen wohl sparen: „Wir können nicht auf alle Anfragen reagieren, wenn die Dinge Zeit, Ressourcen und grünes Licht für ihre Freigabe erfordern.“

Insomniac bittet die Fans um Geduld

Umso unerwarteter ist die Tatsache, dass die Entwickler überhaupt eine Reaktion gezeigt haben. Doch die Fans müssen sich wohl oder übel auch weiterhin in Geduld üben, bis es endlich Neuigkeiten zu „Marvel’s Wolverine“ gibt. Um Geduld bat im vergangenen Januar auch Chad Dezern, der nach dem Ausscheiden von Studiogründer und Präsident Ted Price ab sofort zum Führungstrio von Insomniac Games gehört.

„Wir haben Wolverine angekündigt und wir würden liebend gerne mehr über Wolverine sprechen. Aber wir müssen heute wie Logan sein und sehr stoisch bleiben, bis es an der Zeit ist, die Krallen auszufahren“, gab Dezern zu verstehen. Ob „Marvel’s Wolverine“ noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 erscheinen wird, bleibt also nach wie vor fraglich.

Im letzten Jahr kam es außerdem zu einem Wechsel im Entwicklerteam von „Marvel’s Wolverine“: Brian Horton, der als Creative Director am Spiel arbeitete und zuvor auch schon für „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ verantwortlich war, hat das Studio verlassen und sich Microsofts The Initiative angeschlossen, die derzeit mit der Entwicklung des neuen „Perfect Dark“ beschäftigt sind. Mit Marcus Smith („Ratchet & Clank: Rift Apart“) hat Insomniac aber schon einen Nachfolger gefunden.

