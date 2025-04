Minecraft-Film: Großer Erfolg trotz Kritik? Vielversprechende Prognose zum Einspielergebnis

Inmitten eines schwachen Quartals für die Filmbranche steht mit dem Kinostart von “Ein Minecraft-Film” ein potenziell umsatzstarker Titel in den Startlöchern. Die Verfilmung des international erfolgreichen Videospiels ist seit dem 3. April 2025 in europäischen Kinos zu sehen und startet heute, am 4. April, in den Vereinigten Staaten.

Frühe Prognosen deuten auf ein hohes finanzielles Potenzial hin – trotz recht negativer Resonanz vonseiten der Kritiker. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreichte der Film lediglich einen Wert von momentan 51 Prozent. Kritiker äußerten unter anderem, der Film widerspreche dem Geist der Videovorlage. Dennoch scheint die Skepsis die Erfolgsaussichten kaum zu mindern.

Prognosen zum Einspielergebnis

Passend zum US-Start von „Minecraft“ gehen Branchenschätzungen von einem sehr erfolgreichen Eröffnungswochenende aus. So erwartet der Analyst Shawn Robbins von Box Office Theory Einnahmen zwischen 90 und 110 Millionen US-Dollar – allein in den USA. Damit liegen seine Erwartungen deutlich über den konservativeren Prognosen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar.

Die optimistischen Einschätzungen basieren unter anderem auf einer stark gestiegenen Nachfrage nach Kinotickets in den letzten Tagen vor dem Start sowie einer hohen Sichtbarkeit des Films auf Social Media. Vorherige Filme hätten gezeigt, dass gewisse Trends bei Jugendlichen eine Rolle spielen könnten, ähnlich wie bei „Minions 2“ vor drei Jahren, während der Social-Media-Phase von #GentleMinions.

Beobachter verweisen zudem auf das Fehlen konkurrierender familienfreundlicher Produktionen im aktuellen Kinoprogramm, sodass es Familien neben „Ein Minecraft-Film“ einfach an Alternativen fehlt.

Vor allem Eltern werden sich kaum entziehen können.

Produktion und Besetzung

“Ein Minecraft Film” ist eine US-amerikanisch-britisch-schwedische Gemeinschaftsproduktion. Die Regie übernahm Jared Hess, bekannt für Filme wie “Napoleon Dynamite”. Die Produktion erfolgte durch Legendary Pictures in Zusammenarbeit mit den Mojang Studios, dem Entwickler des Originalspiels. Warner Bros. Pictures ist für den weltweiten Vertrieb verantwortlich.

Jack Black spielt in der Hauptrolle den Charakter Steve. Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon und Jemaine Clement.

Die Handlung des Films führt eine Gruppe von Außenseitern durch ein Portal in die blockartige Welt von “Minecraft”. Dort treffen sie auf Steve und kämpfen gemeinsam gegen Geschöpfe wie Piglins und Zombies, um einen Weg zurück in ihre eigene Welt zu finden.

“Ein Minecraft Film” wurde am 3. April 2025 in mehreren europäischen Ländern veröffentlicht und ist seit dem heutigen 4. April 2025 auch in den US-amerikanischen Kinos zu sehen. Aussagen zum tatsächlichen Einspielergebnis werden für die kommenden Tage erwartet.

